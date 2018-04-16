Keçiören Ak Parti İlçe Başkanı Şükrü Özek:

AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Şükrü Özek, “Her ne olursa olsun gayemiz, milletimizin var olma seçimi olan 2019 Mart seçimlerinde, Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’ın belirttiği oy hedefine ulaşılması için üzerimize düşeni yaparak, hak ettiğimizi almaktır” dedi.

AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Özek, Estergon Kalesi’nde yaptığı basın toplantısına, Keçiören’in, Türkiye’nin Ak Parti Belediyesi olarak 917 bin 759 nüfusuyla en büyük ilçesi konumunda olduğunu hatırlatarak başladı. 656 bin 315 seçmeninin ve bin 630 sandık sayısının mevcut olduğuna dikkat çeken Özek, “ Üye sayımız ise 134 bine ulaşmıştır. Sandık bazlı çalışmalarımız başlamış olup, 51 mahallemizde üye işlemlerimiz hızlı bir şekilde devam etmektedir.

134 Bin Üyemize gerekli bilgilendirmeyi sağlayarak 9’ar kişiden oluşan Sandık Yönetim Kurullarını ve 4’er kişiden oluşan Sandık Kurullarını oluşturmaya başladık” ifadesini kullandı.

Seçim Koordinasyon Merkezi’nde çalışmalarının başladığını vurgulayan Özek şunları kaydetti:

“Şahsım ve tüm Teşkilatımız, İlçemizde bulunan 264 Sivil Toplum kuruluşu, 51 Mahalle muhtarımız, şehit ve gazi ailelerimiz, yaşlı ve engelli vatandaşlarımız, esnaflarımız, ilçemizde bulunan kanaat önderleri, Eğitim kurumları ve hastanelerimize ziyaretlerimiz devam etmektedir. Şubat Ayı İçerisinde Bakanımız Sayın Emrullah İşler’in katılımı, Belediye Başkanımız Mustafa Ak’ın desteği ile dört gün boyunca, Kızılcahamam’da Keçiören Belediyemizin ve ilçe Başkanlığımızın, istişare ve değerlendirme kampını gerçekleştirdik.

Bölge Milletvekillerimizin katılımlarıyla Üç adet İlçe Danışma Meclisi toplantısını yaptık. Haftalık olağan yürütme kurulu, Yönetim Kurulu, Belediye Meclis Üyeleri ve 51 Mahallenin toplantılarını yapmaya da devam etmekteyiz. “

Bütün birim başkanlarının, partilerinin kuruluşundan bugüne kadar görev yapmış Başkan yardımcıları ile bir araya geldiklerini vurgulayan Özek,

“Bir yıl içerisinde yapılacak olan İlçe Danışma Meclisi Toplantı günlerimizi belirleyerek gerekli hazırlıklarımızı yaptık. İlçe Başkanlığımızın bir yıllık çalışma programını hazırladık. İnşallah, 25 Nisan’da İlçemizin kuruluşundan bugüne kadar görev yapmış, yol arkadaşlarımızla bir araya geleceğiz.

28 Nisan’da 51 Mahalle Başkanımızla birlikte Belediyemizin 2009 yılından bu güne kadar yaptığı bütün çalışmaları anmak adına bir program gerçekleştireceğiz.

Her ne olursa olsun gayemiz, milletimizin var olma seçimi olan 2019 Mart seçimlerinde, Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’ın belirttiği oy hedefine ulaşılması için üzerimize düşeni yaparak, hak ettiğimizi almaktır” diye konuştu.