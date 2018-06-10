Keçiören Belediye Başkanı Ak'tan şehit ailesine iftar

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, 15 Temmuz darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığı önünde şehit olan Mustafa Avcu'nun ailesiyle iftarda bir araya geldi.

15 Temmuz'da şehit olan Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Mustafa Avcu'nun annesi Zahide ve babası Ayhan Avcu'yu Karargah Mahallesi'ndeki evinde ağırlayan Ak, birlikte iftar yaptı.

İftardan sonra Avcu ailesiyle sohbet eden Ak, daha sonra AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayında iftarda vatandaşların evlerine misafir olduğunu, kendi evinde ilk kez iftar yapabildiğini söyledi. Ak, "Bu iftarı da biz yalnız yapmayalım, bir şehit ailemizle yapalım. Çünkü biz onlara gittiğimiz zaman sofralarını, evlerini bize açıyorlar. Biz de evimizi, soframızı açalım ve beraberce iftar yapalım dedik." diye konuştu.

Ak, iftar davetini kabul ettiği için Avcu ailesine teşekkür etti.

Avcu ailesini daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın evlerinde ziyaret ettiğini anımsatan Ak, Türkiye'nin terörle yurt içinde ve dışında kararlılıkla mücadele ettiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konudaki tavrının net olduğunu vurguladı.