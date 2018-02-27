Keçiören Belediyesinden Aliya İzzetbegoviç anısına uluslararası seminer

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Giderek güçlenen Bosna-Türkiye ilişkileri, bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. 19. yüzyıla kadar Osmanlı himayesinde kalan Bosna ve Balkanların istikrar ve çok kültürlülük tecrübesinin bölgesel iş birliği için önemli bir ilham olduğuna inanıyoruz. Aramızdaki bu tarihsel bağları güçlü iş birlikleriyle geleceğe taşıma hedefindeyiz" dedi.

Keçiören Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Çok Oturumlu Çok Uluslu Doğu Batı Arasında Aliya Semineri” ve “Saraybosna ile 25 Yıl” programı, Belediye Başkanı Mustafa Ak’ın verdiği açılış yemeğiyle başladı. Önümüzdeki iki gün içerisinde gerçekleşecek olan seminerin açılışı şerefine Keçiören Ihlamur Kasrı’nda verilen yemeğe çok sayıda akademisyen, yazar, alim ve bürokrat katıldı. İki gün boyunca gerçekleşecek olan etkinlikler hakkında bilgi veren Mustafa Ak, "Öncelikle şunu ifade etmeliyim ki ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerle derinleşen ve siyasi istikrarla birlikte giderek güçlenen Bosna- Türkiye ilişkileri, bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. 19. yüzyıla kadar Osmanlı himayesinde kalan Bosna ve Balkanların istikrar ve çok kültürlülük tecrübesinin bölgesel iş birliği için önemli bir ilham olduğuna inanıyoruz. Aramızdaki bu tarihsel bağları güçlü iş birlikleriyle geleceğe taşıma hedefindeyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki ülkemizin istikrar ve güven ortamı, bölgesel ilişkilerimize ciddi bir şekilde yansıyor. Kendisinin yerel ve bölgesel aktörlerle yürüttüğü iş birlikleri, jeostratejik öneme sahip Bosna’yı yakından takip etmesi ve elbetteki Rahmetli Aliya’nın kendisine olan itimadı bu ilişkileri çok daha üst noktalara taşıyor" açıklamalarında bulundu.