Keçiören'de 9. Uluslararası Ramazan Etkinlikleri başladı

Keçiören Belediyesince bu yıl 9'uncusu düzenlenen "Uluslararası Ramazan Etkinlikleri" kapsamında, aralarında Moldova, Gagavuzya, Kırgızistan, Bosna Hersek, Sudan, KKTC'nin bulunduğu 23 ülkenin kültür evleri açıldı.
Kalaba Kent Meydanı'nda "Sınırları Aşan Kardeşlik" sloganıyla düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, programda yaptığı konuşmada, bu etkinliğin İsrail askerlerinin saldırılarında şehit olan Filistinliler ve tüm şehitler anısına yapıldığını belirtti.
Ramazanı 9 yıldır uluslararası etkinlikle kutladıklarını ifade eden Ak, "Ramazanın paylaşma ve kardeşlik duygusunu hep beraber yaşıyoruz. Bu yılda 23 ülkeden misafirimiz olacak." dedi.
- "Senfonik ilahiler" seslendirildi
Etkinlik kapsamında, "Dünyanın Evi Keçiören" konseptiyle aralarında Moldova, Gagavuzya, Kırgızistan, Bosna Hersek, Sudan, KKTC, Afganistan, Filistin, Kazakistan, Endonezya'nın da bulunduğu 23 ülkenin kültür evleri açıldı.
Ayrıca Emin Güven Yaşlıçam'ın şefliğinde, tenor Burak Kut, bas Özgür Savaş Gençtürk, soprano Tuğba Mankal tarafından "senfonik ilahiler" seslendirildi.
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