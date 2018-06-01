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Keçiören'de Özbekistan Kültür Evi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 00:35 | Son Güncelleme

Keçiören'de Özbekistan Kültür Evi açıldı

Keçiören Belediyesinin 9. Uluslararası Ramazan Etkinlikleri kapsamında Özbekistan Kültür Evi'nin açılışı yapıldı.

Keçiören Belediyesinin bu yıl 9'uncusunu düzenlediği "Uluslararası Ramazan Etkinlikleri" kapsamında, Kalaba Kent Meydanı'nda Özbek kültürüne ait ürünlerin yer aldığı kültür evinin açılışı yapıldı. Açılışa, Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Alişer Agzamhadjaev, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ve Gazeteci Yavuz Donat'ın yanı sıra çok sayıda yerli ve yabancı davetli katıldı.

Belediye Başkanı Ak, burada yaptığı konuşmada, Özbekistan'ın tarihi önemine işaret ederek, ülkenin, Semerkant, Buhara ve Hiva gibi çok önemli şehirlere ev sahipliği yaptığını dile getirdi.

Türkiye ve Özbekistan arasındaki ilişkilerin son dönemde giderek geliştiğine dikkati çeken Ak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay Özbekistan'a yaptığı resmi ziyaretin ikili ilişkilerin gelişmesinde oldukça önemli rol oynadığını vurguladı.

Ak, Özbek kültürünü Keçiören halkıyla buluşturan büyükelçi Agzamhadjaev'e teşekkür etti.

Büyükelçi Agzamhadjaev de Özbekistan ve Özbek kültürünün başkentlilere tanıtılmasında verdiği destek için başkan Ak'a teşekkürlerini sundu.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Ak'a, Özbek kaftanı ve Özbek kültürüne ait motiflerin işlendiği tablo hediye edildi.

Etkinlik kapsamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özbekistan ziyaretinin anlatıldığı video gösterimi yapıldı.

Öte yandan yöresel kıyafetleriyle sahne alan Özbek sanatçılar dans gösterileri düzenledi.

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Anahtar Kelimeler:
Keçiören kültür evi Özbekistan

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