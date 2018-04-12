Keçiören’e bahar geldi

Keçiören Belediyesinin yaptığı çalışmalar sonrası birbirinden güzel çiçeklerin açtığı parklar, tablo gibi görüntüsüyle görenleri hayran bırakıyor. 150 bin lale soğanının açması Keçiören’e bambaşka bir görünüm kazandırdı. Çiçeklerin farklı peyzaj ve çevre düzenlemeleriyle dizayn edildiği parklara gelenler bu enfes görüntünün de tadını çıkarıyor. Şekilli ağaç budamaları, rengarenk menekşelerle ödüllü vadi Gümüşdere Ihlamur Vadisi ise baharda bir başka görünüme büründü. Bisiklet ve yürüyüş yolları, fitness alanları, çocuk parkları ile Keçiörenli’nin gözde mekanı vadi, rengarenk görünümüyle çayını yudumlamak isteyenlerin akınına uğradı. Mini hayvanat bahçesindeki koyunlar ise baharın gelmesiyle birlikte yavruladı. Minik kuzular hayvanat bahçesine ayrı bir renk katarken özellikle çocukların büyük ilgisiyle karşılaştı. Kartaltepe Kent Ormanı da havaların ısınmasının ardından piknikçilerin yeni mekanı oldu. Yeşil ve mavinin buluştuğu piknik alanı farklı peyzaj düzenlemesi, rengarenk görünümü ile özellikle hafta sonu nefes almak isteyenlerin ilk tercihi arasında yerini almaya devam ediyor.

Keçiören cennet bahçesi gibi

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, anı fotoğraflarına ve öz çekimlere dekor olan çiçeklerle ilgili "150 bin lale, 450 bin de menekşe dikerek Keçiören’i baharda rengarenk bir görünüme kavuşturduk. Havaların ısınmasıyla birlikte diktiğimiz çiçekler mis kokularını etrafa yayarken, vatandaşımıza da seyir zevki yaşatıyorlar. Baharın coşkusunu adeta parklara taşıdık" ifadelerini kullandı.

Kişi başına düşen yeşil alan miktarını 6,81 metrekareye çıkardıklarını da belirten Başkan Ak, "Daha yeşil, daha güzel, görsel açıdan daha doyurucu muhteşem bir Keçiören için çiçeklendirme ve ağaçlandırma çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşımız baharın gelmesiyle sıcak havanın tadını parklarda çıkarıyorlar, bizler de onların Keçiören’e baktıkça içlerinin açılmasını ve mutlu olmalarını istiyoruz. Keçiören 4 mevsim güzel ama baharda ayrı bir güzel" dedi.