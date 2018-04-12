HABER

Keçiören’e bahar geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 11:20 | Son Güncelleme

Keçiören Belediyesinin yaptığı çalışmalar sonrası birbirinden güzel çiçeklerin açtığı parklar, tablo gibi görüntüsüyle görenleri hayran bırakıyor.150 bin lale soğanının açması Keçiören’e bambaşka bir görünüm kazandırdı.

Keçiören Belediyesinin yaptığı çalışmalar sonrası birbirinden güzel çiçeklerin açtığı parklar, tablo gibi görüntüsüyle görenleri hayran bırakıyor.
150 bin lale soğanının açması Keçiören’e bambaşka bir görünüm kazandırdı. Çiçeklerin farklı peyzaj ve çevre düzenlemeleriyle dizayn edildiği parklara gelenler bu enfes görüntünün de tadını çıkarıyor. Şekilli ağaç budamaları, rengarenk menekşelerle ödüllü vadi Gümüşdere Ihlamur Vadisi ise baharda bir başka görünüme büründü. Bisiklet ve yürüyüş yolları, fitness alanları, çocuk parkları ile Keçiörenli’nin gözde mekanı vadi, rengarenk görünümüyle çayını yudumlamak isteyenlerin akınına uğradı. Mini hayvanat bahçesindeki koyunlar ise baharın gelmesiyle birlikte yavruladı. Minik kuzular hayvanat bahçesine ayrı bir renk katarken özellikle çocukların büyük ilgisiyle karşılaştı.
Kartaltepe Kent Ormanı da havaların ısınmasının ardından piknikçilerin yeni mekanı oldu. Yeşil ve mavinin buluştuğu piknik alanı farklı peyzaj düzenlemesi, rengarenk görünümü ile özellikle hafta sonu nefes almak isteyenlerin ilk tercihi arasında yerini almaya devam ediyor.

Keçiören cennet bahçesi gibi
Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, anı fotoğraflarına ve öz çekimlere dekor olan çiçeklerle ilgili "150 bin lale, 450 bin de menekşe dikerek Keçiören’i baharda rengarenk bir görünüme kavuşturduk. Havaların ısınmasıyla birlikte diktiğimiz çiçekler mis kokularını etrafa yayarken, vatandaşımıza da seyir zevki yaşatıyorlar. Baharın coşkusunu adeta parklara taşıdık" ifadelerini kullandı.
Kişi başına düşen yeşil alan miktarını 6,81 metrekareye çıkardıklarını da belirten Başkan Ak, "Daha yeşil, daha güzel, görsel açıdan daha doyurucu muhteşem bir Keçiören için çiçeklendirme ve ağaçlandırma çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşımız baharın gelmesiyle sıcak havanın tadını parklarda çıkarıyorlar, bizler de onların Keçiören’e baktıkça içlerinin açılmasını ve mutlu olmalarını istiyoruz. Keçiören 4 mevsim güzel ama baharda ayrı bir güzel" dedi.

Cumhurbaşkanı’na hakaretten fezlekeCumhurbaşkanı’na hakaretten fezleke
İran'dan şok açıklama: Karşılık vereceğizİran'dan şok açıklama: Karşılık vereceğiz
2.Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk! Yakın takip başladı2.Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk! Yakın takip başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

"Abdullah Gül aday olmaz, 'Hanım bir sus' demesini bilir"

"Abdullah Gül aday olmaz, 'Hanım bir sus' demesini bilir"

Yasak aşk vahşeti!

Yasak aşk vahşeti!

Son dakika! Öğretim görevlisi ile kız öğrenci ölü bulundu

Son dakika! Öğretim görevlisi ile kız öğrenci ölü bulundu

Osmangazi Üniversitesi rektörü istifa etti

Osmangazi Üniversitesi rektörü istifa etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Marmaray'da seferleri durduran olay!

Son dakika! Marmaray'da seferleri durduran olay!

Ağrı'da doğalgaz hattına sabotaj hazırlığındaki terörist öldürüldü!

Ağrı'da doğalgaz hattına sabotaj hazırlığındaki terörist öldürüldü!

Suriye krizi hakkında Dışişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklamalar

Suriye krizi hakkında Dışişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklamalar

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı

DEAŞ'ın celladı yakalandı!

DEAŞ'ın celladı yakalandı!

Süleyman Soylu'ya polis takibi iddiasıyla ilgili yeni gelişme!

Süleyman Soylu'ya polis takibi iddiasıyla ilgili yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.