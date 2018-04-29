Keçiyi kurtarmak isterken mahsur kaldı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde uçurumda mahsur kalan keçiyi almak için indiği kayalıklarda mahsur kalan kişi, ekiplerin operasyonuyla kurtarıldı.
Ziya Eldemir'e ait keçi, Arsa Mahallesi Saklıkent Kanyonu'ndaki uçurumda bulunan kayalıklardan yaklaşık 20 gündür inemedi. Eldemir’in komşusu Musa Darıcı (23, keçiyi kurtarmak için kendi imkanlarıyla kayalıklara indi.
Keçiyi bulunduğu alandan kurtaramayan Darıcı'nın da mahsur kalması üzerine bölgeye AFAD ve AKUT ekipleri sevk edildi.
Halatlar yardımıyla istasyon kuran kurtarma ekipleri 50 metre aşağı inerek Darıcı’ya ulaştı. Darıcı, yaklaşık 5 saat süren operasyonla kurtarıldı.
AKUT ekip lideri Fatih Işık, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu gibi durumlarda profesyonel kişilerden yardım alınması gerektiğini söyledi. Işık, keçiye ise ulaşılamadığını, daha sonra keçiyi kurtarmak için yeniden çalışma yapacaklarını kaydetti.
Musa Darıcı da kendisini kurtaran ekiplere teşekkür etti.
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