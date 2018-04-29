HABER

Keçiyi kurtarmak isterken mahsur kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 14:57 | Son Güncelleme

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, 20 gündür kayalıklardan inemeyen keçiyi kurtarmaya çalışırken kendisi de mahsur kalan kişi, yaklaşık 5 saatlik operasyonla çıkarıldı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde uçurumda mahsur kalan keçiyi almak için indiği kayalıklarda mahsur kalan kişi, ekiplerin operasyonuyla kurtarıldı.

Ziya Eldemir'e ait keçi, Arsa Mahallesi Saklıkent Kanyonu'ndaki uçurumda bulunan kayalıklardan yaklaşık 20 gündür inemedi. Eldemir’in komşusu Musa Darıcı (23, keçiyi kurtarmak için kendi imkanlarıyla kayalıklara indi.

Keçiyi bulunduğu alandan kurtaramayan Darıcı'nın da mahsur kalması üzerine bölgeye AFAD ve AKUT ekipleri sevk edildi.

Halatlar yardımıyla istasyon kuran kurtarma ekipleri 50 metre aşağı inerek Darıcı’ya ulaştı. Darıcı, yaklaşık 5 saat süren operasyonla kurtarıldı.

AKUT ekip lideri Fatih Işık, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu gibi durumlarda profesyonel kişilerden yardım alınması gerektiğini söyledi. Işık, keçiye ise ulaşılamadığını, daha sonra keçiyi kurtarmak için yeniden çalışma yapacaklarını kaydetti.

Musa Darıcı da kendisini kurtaran ekiplere teşekkür etti.

Erdoğan talimat verdi! AK Parti'de süre uzatıldıErdoğan talimat verdi! AK Parti'de süre uzatıldı
İstanbul'da çok sayıda kişi gözaltına alınıyorİstanbul'da çok sayıda kişi gözaltına alınıyor
'Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu memlekette Abdullah Gül olamıyor''Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu memlekette Abdullah Gül olamıyor'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AFAD AKUT keçi kurtarma operasyonu mahsur kalma Muğla Seydikemer uçurum

En Çok Okunan Haberler

Turabi diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı Turabi kararını açıkladı! İşte tarihi ceza

Turabi diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı Turabi kararını açıkladı! İşte tarihi ceza

AK Partili İbrahim Turhan siyaseti bıraktı!

AK Partili İbrahim Turhan siyaseti bıraktı!

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek hayatını kaybetti

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek hayatını kaybetti

Bakan Fakıbaba: Halk bizden yüz çevirdi!

Bakan Fakıbaba: Halk bizden yüz çevirdi!

Seda Sayan hastaneye kaldırıldı!

Seda Sayan hastaneye kaldırıldı!

Cübbeli Ahmet ile Ahmet Hakan arasında 'dua' tartışması

Cübbeli Ahmet ile Ahmet Hakan arasında 'dua' tartışması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AKM'nin ön cephesi büyük bir gürültüyle yıkıldı

AKM'nin ön cephesi büyük bir gürültüyle yıkıldı

İYİ Parti'ye geçen vekiller hakkında Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklama!

İYİ Parti'ye geçen vekiller hakkında Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklama!

Düğün günü eşini öldüren cani damattan skandal sözler: Kuş gibi hafifledim!

Düğün günü eşini öldüren cani damattan skandal sözler: Kuş gibi hafifledim!

Askerlere saldırı hazırlığı yapan teröristlere ağır darbe!

Askerlere saldırı hazırlığı yapan teröristlere ağır darbe!

Adıyaman'da korkutan patlama!

Adıyaman'da korkutan patlama!

Müthiş iddia: Binali Yıldırım yeni sistemde yok!

Müthiş iddia: Binali Yıldırım yeni sistemde yok!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.