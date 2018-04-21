Keçören 51 mahalleyle güzel

Katılımcı bir anlayışla Keçiören’i yöneten ve herkesin taleplerini dinlemek için mahallelere konuk olan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Başkanım Mahallemde" etkinliği ile Aktepe, Şenyuva, Adnan Menderes ve Bağlarbaşı Mahalleleri sakinleri ile bir araya geldi.

Aktepe’de bulunan Barbaros Hayrettin Mahalle Konağında Bağlarbaşı Mahalle Muhtarı Orhan Tatar, Aktepe Mahalle Muhtarı Ömer Küm, Adnan Menderes Mahalle Muhtarı Şerafettin Akıl, Şenyuva Mahalle Muhtarı Sadık Akkuş ve mahalle sakinlerinin katıldığı etkinlikte Başkan Ak, belediyenin 9 yıllık hizmet ve yatırımlarını anlatırken 2018 hedefleri ile ilgili de bilgi verdi.

Ak, her mahallenin kendileri için aynı öneme sahip olduğuna vurgu yaparak "Keçiören 51 mahalleden oluşuyor ve 51 mahalle bizim için hizmet açısından eşit. Her mahallenin ihtiyaçlarını ince ince hesaplıyor ve o doğrultuda proje üretiyoruz. 9 yıl içerisinde Keçiören’e birçok yatırım kazandırdık, tema vadimiz ödüllü Gümüşdere Ihlamur Vadisi, en büyük spor salonumuz Taha Akgül Spor Salonu, ilk ve en büyük kentsel dönüşüm projemiz Yükseltepe, ilk mesire alanımız Kartaltepe Kent Ormanı gibi birçok güzel yatırımı sizlerle buluşturduk. Ayrıca temel belediyecilik hizmetlerinde de azami gayret sarf ederek Keçiören’in daha güvenli, huzurlu, temiz ve değerli olması noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Mahalle sakinlerinin öneri, talep ve şikayetlerini de dinleyen Ak, ilgili birimlerle koordineli bir şekilde çalışarak sorunların en kısa sürede giderileceği sözünü de verdi.

Kuru pasta ve çay ikramının yapıldığı samimi buluşmada vatandaşlar da Başkan Ak’a hizmet ve yatırımlar için teşekkür ederek, hatıra fotoğrafı çektirdiler.