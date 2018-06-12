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Kedi evi değil, fotoğraf stüdyosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 10:59 | Son Güncelleme

MERSİN'de düğün fotoğrafçısı Nejat Demiralp, stüdyosunun kapılarını sokak kedilerine açtı.

Kedi evi değil, fotoğraf stüdyosu

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de düğün fotoğrafçısı Nejat Demiralp, stüdyosunun kapılarını sokak kedilerine açtı. Demiralp'in yaklaşık 30 kediyle her gün tek tek ilgilenmesi, görenlerin içini ısıtıyor.
Son dönemlerde sosyal medya hayvanlara yapılan işkencelere ait görüntülerle çalkalanırken, Demiralp ise sokak kedilerine şefkat gösteriyor. Sabah stüdyosuna geldikten hemen sonra hayvanlarla ilgilenmeye başlayan Demiralp'in müşterileri de kedilerden oldukça memnun.
İçindeki hayvan sevgisini paylaşan ve kedilerin bakımlarıyla ilgili bilgi veren Demiralp, "Çekim olmadığı zamanlarda stüdyomuzu ofis olarak kullanmaktayız. Burada olduğumuz zamanlarda gerçekten ilgileniyoruz kedilerimizle. Hayvan sever vatandaşlarımızla tanışıyoruz, onlar gelip gidiyor. Yeni dostluklar ediniyoruz. Sabah geldiğimizde ilk olarak kuru mamalarıyla ilgilenmekteyiz. Sularını değiştiriyoruz, temizliklerini yapıyoruz. Karınları doyduktan sonra oyun aşamaları başlıyor. en tatlı halleri de zaten o anları oluyor. kedilerimizin doğurganlığını kontrol altına almamız için kısırlaştırma ameliyatı yaptırıyoruz. Kontrolsüz şekilde çoğalmaları da sakıncalı oluyor. Dış çekimlerde de kullandığımız oluyor" dedi.
Yeni nesle hayvan sevgisinin aşılanması gerektiğini vurgulayan Demiralp, şunları söyledi: "Hayvanları seven bir toplum zaten insanları da çok sever, kötü düşünmezler. Bütün dünyadaki olumsuzluklara baktığımız zaman, sevgisizlikten kaynaklanan birçok olaylara şahit olmaktayız. Şehirleşme hayatı yaygınlaştıktan sonra, hayvanlarımızın yaşam alanları maalesef azalmaya başladı. Tüm toplum olarak, elimizden geldiği kadar her mahallede bir kap su, bir kap mama koyabiliriz."

FOTOĞRAFLI

Kedi evi değil, fotoğraf stüdyosuKedi evi değil, fotoğraf stüdyosuKedi evi değil, fotoğraf stüdyosuKedi evi değil, fotoğraf stüdyosu

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