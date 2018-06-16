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Kedi girdiği iş yerinin çekmecesinde yavruladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 13:33 | Son Güncelleme

Siirt'te arkadaşına ait çay ocağında yardım amaçlı çalışan Alaattin Tanık, peçete almak için açtığı çekmecede bir kedinin 4 yavru dünyaya getirdiğini görünce büyük şaşkınlık yaşadı - Tanık: - "Normalde bugün iş yerini açmayacaktı arkadaşım. İyi ki de gelip açmış. Böyle hayırlı bir bayram gününde bu olayla karşılaştık"

SİİRT (AA) - Siirt'te bir kedi girdiği iş yerinin çekmecesinde yavruladı.

Kentte arkadaşına ait çay ocağında yardım amaçlı çalışan Alaattin Tanık, peçete almak için çekmeceyi açtığında bir kedinin 4 yavru dünyaya getirdiğini gördü. Büyük şaşkınlık yaşayan Tanık, kedilere zarar gelmemesi için durumu Siirt Belediyesine bildirdi.

Tanık, yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı dolayısıyla arkadaşına yardım etmek için çay ocağına geldiğini söyledi. Açtığı çekmecede kedi ve dünyaya getirdiği 4 yavruyu görünce şaşırdığını anlatan Tanık, kedinin çekmeceye nasıl girdiğini bilmediğini dile getirdi.

Tanık, "Kedinin nasibinde doğumu çekmecede yapmak varmış. Normalde bugün iş yerini açmayacaktı arkadaşım. İyi ki de gelip açmış. Böyle hayırlı bir bayram gününde bu olayla karşılaştık, Biz de şaşırdık." diye konuştu.

Tahsin Kaya da kedi ve yavrularına imkanları olsa bakmak istediklerini ancak iş yerinde uygun bunun uygun olmayacağını belirterek "Belediye inşallah kedi ve yavrularının bakımını üstlenecek." dedi.

Bir süre sonra çay ocağına gelen belediye ekipleri, kedi ve yavruları bakımları yapılmak üzere teslim aldı.

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