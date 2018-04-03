Kedi ile köpeğin dostluğu şaşırtıyor

RİZE (AA) - Çamlıhemşin ilçesinde, kedi ile köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor.
İlçenin Merkez Mahallesi'nde çekilen görüntülerde, doğası gereği birbirleriyle anlaşamayan kedi ile köpeğin dostluğu, bu görüşün aksini ortaya koyuyor.
Kedi ile köpek, günün belirli saatlerinde esnafın koyduğu kaptaki yiyeceği paylaşıyor, hayvanların dostça davranışları ise görenleri şaşırtıyor.
Vatandaşların cep telefonu kamerası ile kaydettiği görüntülerde kedi ve köpeğin dostluğunun yanı sıra kedinin köpekten süt emmeye çalışması da dikkati çekiyor.
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