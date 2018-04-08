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Kedi parkı için yeni proje

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 13:31 | Son Güncelleme

Antalya tarihi Kaleiçi girişi yakınındaki 51 kedi evinin ‘Görüntüyü engelliyor’ gerekçesiyle kaldırılma kararı alınmasının ardından açıklama yapan Kale Kapısı Esnaflarını Güçlendirme ve Kalkındırma Derneği (KALEDER) Başkanı Hasan Kilit, “Muratpaşa Belediyesi’nin park ilan ettiği yerlerde kulübelerimiz duracak.

Antalya tarihi Kaleiçi girişi yakınındaki 51 kedi evinin ‘Görüntüyü engelliyor’ gerekçesiyle kaldırılma kararı alınmasının ardından açıklama yapan Kale Kapısı Esnaflarını Güçlendirme ve Kalkındırma Derneği (KALEDER) Başkanı Hasan Kilit, “Muratpaşa Belediyesi’nin park ilan ettiği yerlerde kulübelerimiz duracak. Kaldırılmaması için gayret sarf ediyorum. Karşı tarafın sağ duyulu davranacağına inanıyorum. Şimdi itiraz edilemeyecek bir şekilde olacak yeni bir proje hazırlıyorum. Anıtlar kuruluyla da görüştüm." dedi.
KALEDER tarafından tarihi Kaleiçi girişine daha önce kurulan kedi parkının kaldırılma karar alındı. Çoğu hayvansever vatandaş tarafından 50 santimlik 51 kedi evlerinde 100’e yakın kedi, turist ve vatandaşların verdiği bağışlarla bakımları yapılıyor, kedi sahiplenmek isteyen vatandaşlara da dernek tarafından kediler sahiplendiriliyordu. KALEDER Başkanı Hasan Kilit tarafındna kurulan stantlarda ise Antalya’yı ve Kaleiçi’ni tanıtan broşür ve magnetler ücretsiz dağılıtıyordu. Geçtiğimiz günlerde ise Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nca, Antalya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Muratpaşa Belediyesi başta olmak üzere 6 kuruma gönderilen yazıyla kedi parkı içerisindeki mama dağıtım standının ve kedi evlerinin kaldırılması istendi. Kararın ardından mama standı ve etrafındaki teller kaldırılırken, kedi evleri ise kaldırılmadı.
Daha önce Anıtlar Kurulu’na kedi parkı projesini plan olarak sunduklarını belirten KALEDER Başkanı Hasan Kilit, Anıtlar Kurulu’nun, kulenin görüntüsünü kapattığı gerekçesiyle kaldırılması yönünde karar aldığını söyledi. Kedi evlerinin sosyal bir proje olduğuna dikkat çeken Kilit, “Hatta bizim bu projemiz oraya gelen turist sayısının artmasına neden oldu. Hatta kulelerin ne olduğunu bilmeyenler soruyorlardı, bizler de anlatarak tanıtımını gerçekleştiriyorduk. 5 sene içerisinde 600 bin kart dağıttık. Çok ciddi bir rakam bu” dedi.
Yüze yakın kediyi orada beslediklerini belirten Kilit, “Ben anıtlar kurulundaki arkadaşların görevlerini iyi yapmaya çalıştıklarına inanıyorum. Bir saygısızlık yapmak istemem ama orada 100 tane kedi besliyoruz. Bunların hepsi insan dostu, çocuk dostu. Çocuklar gelip orada onları seviyorlar. Evinde kedisine bakamayanlar da getirip oraya bırakıyorlar veya oraya gelip kedi sahibi olan insanlar var. Düzenli, sistematik bir şey yapıyoruz, bunun devam etmesini istiyorum” diye konuştu.
Yeni bir proje yaptığını da aktaran Kilit, “Muratpaşa Belediyesi’nin park ilan ettiği yerlerde kulübelerimiz duracak. Kaldırılmaması için gayret sarf ediyorum. Karşı tarafın sağ duyulu davranacağına inanıyorum. Şimdi itiraz edilemeyecek bir şekilde olacak yeni bir proje hazırlıyorum. Anıtlar kuruluyla da görüştüm. Onlar da güzel bir sosyal proje olduğunu kabul ediyorlar ama neticede 50 santimlik kulübe neyin görüntüsünü kapatıyor onu merak ediyorum” görüşünde bulundu.

Kedi parkı için yeni proje

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Kedi parkı için yeni proje

Kedi parkı için yeni proje
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Kedi parkı için yeni proje

Kedi parkı için yeni proje
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Kedi parkı için yeni proje

Kedi parkı için yeni proje
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Kedi parkı için yeni proje

Kedi parkı için yeni proje
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Kedi parkı için yeni proje

Kedi parkı için yeni proje
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Kedi parkı için yeni proje

Kedi parkı için yeni proje
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Kedi parkı için yeni proje

Kedi parkı için yeni proje
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Kedi parkı için yeni proje

Kedi parkı için yeni proje
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