Kedicikler bakın neden dekolteli! Adnan Oktar'dan skandal ifadeler...

Kamuoyunda Harun Yahya takma adıyla bilinen Adnan Oktar, 11 Temmuz'da düzenlenen operasyonla İstanbul'daki villasında gözaltına alındı. Oktar'ın sorgusunun detayları ise tek tek çıkmaya başladı. İşte 353 soruluk sorgudan Oktar'ın anlattıkları:
İsrail'de bir Mehdi, Mesih inançları var. İsrail benim Tevrat'ta geçen Moşiyah olduğumu düşünüyorlar.
Bizim İran, Rusya ve Çin'le de ilişkilerimiz iyi. Sadece İsrail değil oralara da heyetler göndeririz. İsrail'den çantalar dolusu altın para geliyor deniyor ama misafir ettiğimiz hahamların uçak biletlerini bile biz alıyoruz. Türkiye'yi İsrail'e sevdirmeseydik, ABD 24 Haziran'dan sonra Ermeni Soykırımı'nı tanıyacaktı. İsrail'le gerilim İngiliz derin devletinin oyunudur.
HESABINDA 4 BİN TL VAR
Adnan Oktar, 3 kişilik koğuşta tek başına kalıyor. Sabahları kahvaltıdan sonra spor yapıyor. Kendisine 3 öğün yemek veriliyor. Cezaevi yönetiminin belirlediği gün ve saatlerde banyosunu yapıyor. Aylık 1200, haftalık 300 lira harcamasına izin veriliyor. Hesabına son olarak 500 lira yatırıldı, hesabında şu an 4 bin 70 lira var.
DNA TESTİ YAPILDI
Oktar hakkındaki en önemli iddialardan biri de cinsel istismar. Oktar'ın, yanındaki kadınlarla herhangi bir temasta bulunup bulunmadığına dair hem kendisinden hem de kadınlardan DNA örneği alındı.
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