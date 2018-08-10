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Kedicikler bakın neden dekolteli! Adnan Oktar'dan skandal ifadeler...

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 10:18 | Son Güncelleme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlatığı operasyon sonrası yakalanarak Edirne Cezaevi'ne gönderilen Adnan Oktar’ın sorgusunun detayları ortaya çıktı. Oktar, sorguda neden dekolteli kadınlar kullandığıyla ilgili "Biz Konya’ya tebliğ yapmıyoruz, Miami’deki, sahildeki, diskodaki, kulüpteki kişilere tebliğ yaparak İslam’ı sevdirmeye çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

Kedicikler bakın neden dekolteli! Adnan Oktar'dan skandal ifadeler...

Kamuoyunda Harun Yahya takma adıyla bilinen Adnan Oktar, 11 Temmuz'da düzenlenen operasyonla İstanbul'daki villasında gözaltına alındı. Oktar'ın sorgusunun detayları ise tek tek çıkmaya başladı. İşte 353 soruluk sorgudan Oktar'ın anlattıkları:

  • İsrail'de bir Mehdi, Mesih inançları var. İsrail benim Tevrat'ta geçen Moşiyah olduğumu düşünüyorlar.

    • Masonlar da beklenen kişi Adon diyor. Bu yüzden 'biz sana tabiyiz' dedi masonlar.

  • Bizim İran, Rusya ve Çin'le de ilişkilerimiz iyi. Sadece İsrail değil oralara da heyetler göndeririz. İsrail'den çantalar dolusu altın para geliyor deniyor ama misafir ettiğimiz hahamların uçak biletlerini bile biz alıyoruz. Türkiye'yi İsrail'e sevdirmeseydik, ABD 24 Haziran'dan sonra Ermeni Soykırımı'nı tanıyacaktı. İsrail'le gerilim İngiliz derin devletinin oyunudur.

  • Kadınları ön plana çıkartıyoruz çünkü biz Konya'ya tebliğ yapmıyoruz. Miami'deki, sahildeki, diskodaki, kulüpteki kişilere yani dünyanın her kesimine tebliğ yaparak, İslam'ı sevdirmeye, onun sevimli yüzünü anlatmaya çalışıyoruz.

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HESABINDA 4 BİN TL VAR

Adnan Oktar, 3 kişilik koğuşta tek başına kalıyor. Sabahları kahvaltıdan sonra spor yapıyor. Kendisine 3 öğün yemek veriliyor. Cezaevi yönetiminin belirlediği gün ve saatlerde banyosunu yapıyor. Aylık 1200, haftalık 300 lira harcamasına izin veriliyor. Hesabına son olarak 500 lira yatırıldı, hesabında şu an 4 bin 70 lira var.

DNA TESTİ YAPILDI

Oktar hakkındaki en önemli iddialardan biri de cinsel istismar. Oktar'ın, yanındaki kadınlarla herhangi bir temasta bulunup bulunmadığına dair hem kendisinden hem de kadınlardan DNA örneği alındı.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Benim tek kusurum hovarda olmak diyordu,hovarda mehdi.
Bu delinin tebliği en fazla Mekkede karşılık bulur, miamide romada karşılık bulamaz çünkü bunlardan oralarda fazlasıyla var.
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