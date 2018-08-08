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Kedicikler cezaevinde bakın ilk ne istediler!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 08:23 | Son Güncelleme

Adnan Oktar ve örgütüne yönelik operasyonda tutuklanan 'kediciklerin' cezaevinde ilk işi kuaföre gitmek oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü operasyonda cinsel istismar, şantaj ve birçok suçtan gözaltına alınan 187 kişiden 169'u tutuklanmış, Adnan Oktar Edirne'ye, Kedicikler ise Kocaeli F Tipi Cezaevi'ne gönderilmişti.

Kedicikler cezaevinde bakın ilk ne istediler!

Adnan Oktar soruşturması kapsamında tutuklanan ve kamuoyunda 'Kedicik' olarak adlandırılan tutuklulardan gelen haber şaşkına çevirdi. Cezaevinde geçen 20 günün ardından ilk şoku atlatan tutuklulardan bazıları bakım yaptırmak için cezaevindeki kuaförün yolunu tuttu. Cezaevindeki kadın tutuklular tarafından işletilen kuaförde bakım yaptıran 'kedicikler' cezaevi hayatına alışmaya çalışıyor...

ADNAN OKTAR EDİRNE'DE, KEDİCİKLER KOCAELİ'DE

Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Oktar'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "çocuğun cinsel istismarı", "nitelikli cinsel saldırı", "şantaj", "mal varlığı değerlerini yurt dışına çıkarma" ve "cebir, şiddet ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" gibi suçlardan tutuklanmasına karar verilmişti. Operasyonlarda 187 kişi gözaltına alınmış bunlardan 169'u tutuklanmıştı. İstanbul'da Metris ve Silivri cezaevlerine yerleştirilen bu tutuklular daha sonra civar illerdeki cezaevlerine dağıtıldı. Adnan Oktar Edirne'ye; Oktar Babuna Tekirdağ'a aralarında yapı açısından önemli birçok ismin bulunduğu bir grup da Kocaeli'deki F tipine gönderilmişti.

CEZAEVİNDE KUAFÖRE GİTTİLER

Aynı şekilde kadın tutuklular da Kocaeli, Gebze ve Tekirdağ'daki cezaevlerine nakledilmişti. 25 Temmuz'daki bu nakiller kapsamında 14 kadın tutuklu da Kocaeli'deki T tipi cezaevine gönderildi. Aradan geçen iki haftanın ardından 'kedicikler' yavaş yavaş cezaevi hayatına alışmaya başladı. Tutuklanmanın ve cezaevinde olmanın ilk şaşkınlığını üzerinden atan 'kedicikler', cezaevindeki sosyal imkânlardan da faydalanmaya başladı. Bu kapsamda bazıları cezaevi içinde yer alan ve kadın mahkûmlar tarafından işletilen kuaföre gittiler ve ilk bakımlarını yaptırdılar. Cezaevindeki kuaförde ortalama bir kuafördeki hizmetlerin yer aldığı öğrenildi.

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