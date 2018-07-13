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Kediciklerin neden birbirine benzediği ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 07:23 | Son Güncelleme

Adnan Oktar ve örgütüne yönelik düzenlenen operasyonla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında 11 ila 17 yaş arasında 15 çocuğun cinsel saldırıya uğradığı öne sürüldü. Ayrıca 20 kadının da defalarca kez tecavüze uğradığı iddia edildi. Örgütün 'Turnike' sistemi adını verdiği bir tecavüz sisteminin de olduğu belirlenirken, “Kedicik” diye adlandırılan kadınların birbirine benzeme sebebi de ortaya çıktı.

Kediciklerin neden birbirine benzediği ortaya çıktı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamuoyunda Adnan Hoca olarak bilinen Adnan Oktar grubuna yönelik 5 ilde 106'sı kadın 235 şüphelinin yakalanması için operasyon başlattı.

Operasyonda Oktar Babuna, Didem Ürer ve Manken Gökhan Barlan’ın da aralarında yer aldığı 190 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Vatan Caddesi'ndeki işlemleri devam ederken, dosya kapsamındaki “Reşit olmayanla cinsel ilişki” “Cinsel Saldırı” “Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması” “Çocukların cinsel istismarı” gibi iddialarla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

11 İLA 17 YAŞLARI ARASINDAKİ ÇOCUKLARA CİNSEL SALDIRI

Sözcü'de yer alan habere göre, yapılanma içerisinde tecavüz ve cinsel saldırıya uğradığını iddia eden 35 kişi şikayetçi oldu. Bu mağdurlardan 15'inin 11 ila 17 yaşları arasındayken cinsel saldırıya uğradığı öne sürüldü. Beş yıl önce 11 yaşındayken örgütte A.O. tarafından cinsel saldırıya uğradığı öne sürülen çocuğun annesi hakkında da işlem yapıldığı belirtildi. İsmi gizli tutulan 16 yaşındaki çocuğun annesi tarafından örgüte götürüldüğü iddia edildi.

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TURNİKE ADINDAN TECAVÜZ ÇARKI

Polisin yaptığı çalışmada örgütün ‘Turnike’ sistemi adı altında bir tecavüz çarkı da kurduğu öne sürüldü. İddiaya göre, örgüte üye olan bir erkek tarafından yapıya kazandırılan kadınlar, önce bir süre lüks hayat içerisinde yaşıyor. Daha sonra ise bloklardan oluşan lüks villlarda tutuluyorlar. Kadınlar buralarda defalarca kez tecavüze uğruyor. Psikolojik dirençleri kırılan kadınlar, örgüte tabi oluyor. İddiaya göre kadınlar daha sonra kendilerini turnikeden çıkaran örgüt liderlerine biat ediyor. Bu süreçte yaşadıkları karşısında dayanamayan kadınlara ise ‘sabokrit tipi’ sakinleştiriciler veriliyor.

BACILAR, İMAM BACILAR VE BACI İMAMLARI...

Polisin 2 yıllık takip sırasında örgütün iç yapısını da ortaya koyduğu belirtildi. İddiaya göre, örgüt yapılanmasında kadınlar “Bacılar” “İmam Bacılar” ve “Bacı İmamları” olarak 3 gruba ayrılıyor. Erkekler ise “Kardeşler” “İmam Kardeşler” ve “Kardeş İmamları” olarak ayrılıyor. Adnan Oktar'ın liderliğini yaptığı örgütün ikinci isminin ise Didem Ürer olduğu öne sürülüyor.

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CEZA VE ŞİDDET…

Yapılan çalışmalarda, turnike sisteminden çıktıktan sonra örgüte dahil olan kadınların karşı çıkması halinde, kaş kazıtma, saç kestirme ve darp gibi cezalar verildiği belirtildi. Uygulamaların ardından yeniden turnike sistemine sokulduğu iddia edilen kadınlardan bazılarının yıllarca esir hayatı gibi bir hayat yaşadığı öne sürülüyor. Günlük hayattan bilgileri dahi olmayan bazı kadınların 5 yıl önce yaşananlardan dahi haberdar olmadıkları belirtiliyor.

ADNAN HOCA KRİTERLERİ

Polisin yaptığı çalışmada, Adnan Hoca'nın kedicikleri olarak bilinen kadınların birbirlerine benzeme sebepleri de ortaya çıktı. İddiaya göre, Adnan Oktar'ın; elmacık kemiği çıkık, ince belli, kalın dudaklı kadınları güzel bulduğu ve sisteme giren kadınlara bu formata göre estetik ameliyatı yapıldığı öğrenildi.

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