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Kediciklerden ortalığı karıştıracak Erdoğan fotoğrafları!

GÜNCEL HABERLERİ | 31.01.2018 09:38 | Son Güncelleme

Başında Alparslan Kuytul'un olduğu Furkan Vakfı Grubu'na bugün gerçekleşen operasyon dikkatleri diğer Cemaatlerin üstüne çevirdi. Kamuoyunda 'kedicik' diye bilinen grup üyesi kadınlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup üyeleriyle birlikte olduğu görüntüleri paylaştı.

Kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar'ın lideri olduğu grup geçen günlerde yaptığı açıklamayla kendilerine polis operasyonu yapılacağı iddiasında bulunmuştu.

Grup açıklamasında "Duyumlarımıza göre; emniyet birimlerini uydurma bilgilerle yanıltan söz konusu odaklar, BAV camiası ile bağlantısı olduğunu düşündükleri ev ve ofislere baskın yaptırarak, buralara camiamızı haksız bir biçimde suçlamaya yarayacak sahte suç delilleri yerleştirmeyi planlamaktadır" ifadelerini kullanmıştı.

Bugün, Furkan Vakfı operasyonunun ardından Oktar Grubu'nun sosyal medyadan yaptığı kampanya dikkat çekti.

Grubun kedicikler olarak bilinen kadın üyelerinin de olduğu kişiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup üyeleriyle birlikte olduğu görüntüleri paylaştı.

Furkan Vakfı'na operasyon: Alparslan Kuytul gözaltında

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Okuyucu Yorumları 50 yorum
yeni Türkiye yeni ve modern din anlayışı hadi hayırlısı.. en azından göze hoş geliyor kedicikler :) cübbeli sarıklı şalvarlı sakallı din tüccarları yerine bunları görmek daha güzel..
bizim dini temsil edebilecek biri değil yani her müslümanim diyen dini temsil edemez senin din anlayışına göze hitap eden model olarak görüyorsan sen hangi dine meshupsun bilmiyorum ama senin dini temsil etsin adnan oktar Müslümanlık dini temsil edecek bir kişilik değildir
@vatandas_1982_nnvbo vatandaşın din algısının geldiği noktaya da bakarmısın. çok yazık. cübbeyi sarığı sakalı ne hale getirdiler ve başarmışlar ne yazık ki. bu yorum açıkça gösteriyor
:) bakıyorum ve senin olaya sadece yorum yapmak için yazdığın saçmalığı görüyorum.. benim yazdığım yoruma bakarak genel bir değerlendirme yapman zaten ufkunun nekadar dar olduğunu gösterir.. yazık okumalı ve sorgulamalı bence ama nerdeee.. eğitim şart demek istiyorum bunuda biyerlere çekme sakın :)
ADNAN OKTAR MASONDUR.... BANA ARKADAŞINI SÖYLE SANA KİM OLDUĞUNU SÖYLEYEYİM.. "ADAMIN FETO APO PAPA BARZANI NERDE TURK DUSMANI VARSA ONLA RESMI VAR"
@mah6bsddn4 gördüğümüz kadarıyla RTE ilede var.. :) yani bu saydıklarınla hepsi bir arkadaşmı diyorsun..
@mah6bsddn4 Yalancı, iftiracı, işbirlikçi yorumlarına devam ediyorsun. Seni tanıdık artık...
Demekki masonluk belgesini aciklariz diye bosuna dememisler..
komik şarlatanlar...
Uçmuşunuz siz.
DİNİ HABER YAPMAYA ALET EDECEK KADAR DÜŞTÜNÜZ DEMEKKİ.... SİZİ ALLAH'A HAVALE EDİYORUM.... ŞU BEĞENMEDİĞİNİZ SURİYELİLER BİLE SİZDEN İYİDİR.. EN AZINDAN YEDİĞİ KABI PİSLEMİYORLAR.... SİZİN ALLAH BİNTÜRLÜ BWLANIZI VERSİN.. GÜN YÜSZÜ GÖREMEYİN İNŞALLAH... BEN SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN YERİNDE OLSAM SİZE VARYA YAĞMURLU HAVADA SU VERMEM... BU ADAM OKADAR VİCDANLI Kİ SİZE HALA SUSKUNLUĞUYLA ASALETİYLE CEVAP VERİYOR...
Her kes bir çamur atma derdinde, meyve veren ağaçlar taşlanır
yer yuzunde turk milleti kdar şakşakcı yalaka menfaatci alkışcı CAHIL BIR TOPLUM YOKTUR
ÖYLE BİR BAŞLIK ATMIŞSINIZ Kİ KİME HİZMET ETTİĞİNİZ ÇOK BELLİ.
Diyorum ben,İslamı gerçekten bilen tarikat,cemaat vsv gerekmez ne demek cmaat tarikat hepsi din tüccarlarıdır para için yapmayacakları pislik sefillik yoktur.Din İle devlet işlerini ayırt etmesseniz bu işler böyle uzarrrrr gider
bendee diyorumkiii bu adnan hocanın kanalıı niye kapanmıyorr demekk anlaşıldı.. arkasııı sağlammış
vayy beee demekki erdogan da tatlarına bakmış onların helal olsun ondan bu kadar tatlı ve masum bir insan oldu..inşallah bizede kısmet olur bizde böyle tatlı masum oluruz...maşallah oluruz..
tayyibi destekliyorum demen yeterli destekle canını yeeee
@hakan0505 adnan oktar porno filmi çevirsin
@hakan0505 işte bu. yeter ki siyasi destek olsun. kimden olursa olsun. din iman falan hepsi bunun için de mi?
Sayın Adnan Oktar Sayın Cumhurbaşkanımızı ilk belediye olduğu zamanlarda da, en zor zamanlarında da hep desteklemiştir. Hem de karşılığında bunu hiçbir şey beklemeden sadece Allah rızası için. Bu yeni bir konu değil ki yıllardan beri bilinen bir konu.
Din üzerinden sömürü yapan ve ceplerini dolduran nekadar şarlatan varsa hepsi ülkemizde toplanmış. Hiç birinin ne yaşam tarzı ne de davranışları müslümanlık ile alakası bile yok. Bizim insanımız da dinimizin "oku" diye emrettiğini uygulamayıp bu adamlardan duyduklarına "bel bağlıyor" haremli hoca müsveddesine bile ...
islam hiçbir zaman geri kalmadıki modernleşmeye ihtiyaç duysun.islam kıyamet gününe kadar insanlara rehberlik etmek için vardır
@fatih_sayiner_1979 Ondan islam ülkeleri bilimde teknolojide uçuyor.
mason luk nerde reis nerdeeeee boş işleeeer
@sevgidolu3434 sizin sözlükte desteklemek başka bir anlama geliyor herhalde
Kediciklerden ortalığı karıştıracak Erdoğan fotoğrafları! bir haber yapıyorsunuzki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup üyeleriyle birlikte olduğu görüntüleri paylaştı. diye bir haber yapıyorsunuz ki ilk okumada insan dehşete düşüyor sonra devamını okuduğumuzda fasa fiso
Adnanı korku sarmış anlaşılan
işte bu bir örnek.en alt tabakasından en üst tabakasına kadar:çıkar sevdalıları,iş yaptıranlar koltuğunu sağlama almaya çalışanlar,hep gözleri bir üs mevkide olanlar,aman bana dokanmasın diye yacılık riakarlık yapanlar.şöyle bir bakın etrafınıza çoğu akp yi icraatları için değil de çıkarları için seviyor.
ÜLKE BİTMİŞ DURUMDA...BİR TARAFTA KÖPEKCİKLER ÖTE TARAFTA KEDİCİKLER....ÜLKEYİ YAKIP YIKIP DURUYORLAR....
TRT de kediciklere programda yer açılır artık.
Adnan hoca(!) sen öldüğünde kedicikler mi olacak başında zebanicikler mi..
8477 türk milleti berene dokundu da bu kadar ciyakladın birde reise burdan ricam bunları temizle kimseye bi faydası yok bu adamında madamlarında zarrları çok
başka ülkede yaşayamam vakıf baskınında kasadaki paralar sayılıyor. vakıfların merkezinde bide sadece merkeze haftada en az 400 kişi sohbete gidiyor bu vakıfın ve türkiyedeki diğer vakıfların yürütülmesi için para toplanıyor bu camilerdede toplanıyor. ne yapsaydı bankaya faizemi koysaydı. ayakkabı kutularından çıkan paraların akıbiyeti ne oldu
destekleyin beniiiii
Her arkanda duranı dostun olarak mı görüyorsun, bunlar fırsatcılardan ibaret te olabilir. "Tarafsız"
provakasyon ..
@jonkilife sen tasalanma eğer provakasyonsa Reis gereğini yapar,hemde anasından doğduğuna pişman eder dudağını hafif oynatmasına bakar,yapmazsa sen yalancı,müfteri olursun.Nerden anladın, daha muhatabının bir itirazı olmadı belki kabul edecek.İşte başımıza ne geliyorsa senin gibi peşin vede ön yargılı yalaka ve dalkavuklar yüzündendir.
nasıl yani erdoganda mı adnan oktar cemaatindemiş
fetöcü haber bültenini solluyonuz admin hani kedicikler ? bakın habercilik bu değil
operasyona karşı önlem alıyorlar.....
Sen misin Reisi eleştiren face de yayınlanan sohbetlerinde Alparslan Kuytul efendi !!!! Haklı olman işe yaramaz, girersin böyle içeri........ eee, ülkede demokrasi var, fikir hürriyeti var!!! Ne demiştin, "Afrin operasyonu şu anda doğru ama, BOP başkanıyım diye hava atacağına, komşuma dokundurtmam deseydin zamanında, bunların hiçbiri olmayacaktı" diye abuk sabuk konuşmuşsun, kulakları tırmalamışsın, keserler sesini işte böyle !!!
sizde, israile zarar vermeyi kalkışanlara gök kubbeyi üzerine yıkanlarsınız
Allah Halimdir.
İSLAM DİNİNİ ticari,şahsi ve siyasi menfaatlerine alet edenlere MELEKLERİN,NEBİLERİN VE TÜM ZERRATIN LANETİ OLSUN.CENAB-I HAK CC.ÜN DE GAZABI ŞEDİT OLSUN.
Operasyon olacağını bilen insanlar bu kadar para ve dokümanı hedefte tutmaz. Bu operasyondaki algıyı çözemedim. TTB ile aynı zamanda oluşu manidar.
gelin bakiyim pisi pisi pisi buraya gelin
Lan bunların derin devleti, münafığı, ajan, vatan haini, terörist sözleri bi bitmiyor
mart ayinda misafir kabul efiyorsaniz biraz kediciklerle oynayalim miyavv
yani rte yi adnan hocacı mı demek istiyorlar. ondan mı dokunmuyor kimse bu sapıklıklara?
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