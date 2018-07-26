Kediciklere AIDS testi!

"Mengele" kod adlı firari Dr. Muhammed Cihat Gündoğdu'nun evinde, bu amaçla kullanılan gelişmiş tıbbi cihazların ele geçirildiği öğrenildi. Gündoğdu'nun evi ve hastanedeki odasında bulunan cihazlara el konuldu.
Doktor Cihat Gündoğdu'nun örgüt içinde komplike programlara sahip yalan makinesini kullandığı, bu makinenin özel bir bilgisayar, parmak ucuna takılı nabız ölçer ve yeni teknoloji ses analizi yapabilen mikrofondan oluştuğu belirtildi. Bazı örgüt üyeleri üzerinde denemeler yapıp, "Bacılar" grubundan bir iki kişiye bu cihazı kullanmayı öğretip, bilgisayarı ve ekipmanı teslim ettiği öğrenildi.
(YENİ ASIR)
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