Kediciklere aynı doktor estetik yapmış!

DHA'ya konuşan Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bülent Cihantimur ise bu estetik ameliyatların toplam fiyatının hastane, doktora ve hastaya göre farklılık göstermekle birlikte yaklaşık olarak 60 - 70 bin Türk Lirası civarında olabildiğini söyledi.

Son yıllarda sosyal medya fenomenlerinin de daha fazla takipçi toplayabilmek için ameliyatlara başvurduğunu söyleyen Cihantimur şunları söyledi: "Estetik cerrahide insanlara 2 şekilde hizmet veriliyor. Birincisi gerçekten kendisini iyi hissetmesi için estetik operasyona ihtiyaç duyan hastalar. İkincisi ise bir amaç için kendilerini sahte bir görüntüye kavuşturmak isteyen insanlar oluyor. Onlar bize geldiğinde yapmak istedikleri operasyona psikolojik olarak kararlı ve hazırlıklı olduğuna inanırsak elbette o operasyonları da gerçekleştirebiliyoruz. Ancak kaburga aldırmak gibi yurtdışında yapılan, çok radikal ameliyatları yapmıyoruz. Özellikle Instagram gibi sosyal medya uygulamalarında dikkat çekmek için, değişik operasyonlar yapmak isteyen kişilere de istediklerini yapıyoruz. Bu tür operasyonların neden popüler olduğunu söylememiz gerekirse çok takipçisi olan kullanıcıların 'sahte' görüntüsü olanlar olduğunu görüyoruz. Bu da ameliyat isteğini tetikliyor. Böyle bir operasyonun maliyeti de az değil. Burun, dudak, şakak kemiği, meme, vücut estetiği gibi birçok operasyon yaptırmak ortalama 60-70 bin Türk Lirası'na mal olabilir."