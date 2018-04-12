Kediciklere dekolte yasağı mı geldi?

Adnan Oktar'a yakınlığıyla bilinen Milli Değerleri Koruma Vakfı ve Teknik ve Bilim Araştırma Vakfı’nın ortak düzenlediği ‘Atatürk ve Aydınlık Türkiye’ isimli konferans 8 Nisan Pazar günü Shangri-la Bosphorus Otel’de yapıldı.

Konferansa Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Okuyan, Ehl-i Beyt Vakfı Başkanı Sayın Fermani Altun, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku öğretim üyesi Prof Dr. Anıl Çeçen, sanatçılar Nalan Altınörs, Mustafa Sağyaşar, Erhan Yazıcıoğlu katıldı.

Konferansa bizzat katılan konuşmacıların dışında, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kadın bakanı İmren Aykut, AKUT kurucusu - Yazar ve fotoğrafçı Nasuh Mahruki, Spor Spikeri, Radyo TV sunucusu Halit Kıvanç videolu mesaj gönderdi.

KONFERANSA KEDİCİKLER DAMGA VURDU



Konferansta kediciklerin giydiği kıyafetler ise dikkat çekti. Cemaatin toplantısında genellikle dekolte giyen kedicikler, Atatürk konferansına kapalı kıyafetlerle katıldı. Kediciklerin bu hali 'Dekolte yasağı mı geldi' sorusunu akıllara getirdi.