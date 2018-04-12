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Kediciklere dekolte yasağı mı geldi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 09:04 | Son Güncelleme

"Atatürk ve Aydınlık Türkiye" isimli konferans 8 Nisan Pazar günü Shangri-la Bosphorus Otel’de yapıldı.

Kediciklere dekolte yasağı mı geldi?

Adnan Oktar'a yakınlığıyla bilinen Milli Değerleri Koruma Vakfı ve Teknik ve Bilim Araştırma Vakfı’nın ortak düzenlediği ‘Atatürk ve Aydınlık Türkiye’ isimli konferans 8 Nisan Pazar günü Shangri-la Bosphorus Otel’de yapıldı.

Konferansa Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Okuyan, Ehl-i Beyt Vakfı Başkanı Sayın Fermani Altun, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku öğretim üyesi Prof Dr. Anıl Çeçen, sanatçılar Nalan Altınörs, Mustafa Sağyaşar, Erhan Yazıcıoğlu katıldı.

Konferansa bizzat katılan konuşmacıların dışında, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kadın bakanı İmren Aykut, AKUT kurucusu - Yazar ve fotoğrafçı Nasuh Mahruki, Spor Spikeri, Radyo TV sunucusu Halit Kıvanç videolu mesaj gönderdi.

KONFERANSA KEDİCİKLER DAMGA VURDU

Konferansta kediciklerin giydiği kıyafetler ise dikkat çekti. Cemaatin toplantısında genellikle dekolte giyen kedicikler, Atatürk konferansına kapalı kıyafetlerle katıldı. Kediciklerin bu hali 'Dekolte yasağı mı geldi' sorusunu akıllara getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
adnan oktar kedicikler mustafa kemal atatürk

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bunlar nerenin ürünü kim ki hangi sıfatla toplantıdalar hani konu mevzu başkaysa bilelim:)
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