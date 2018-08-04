Kedilere özel rehabilitasyonlu otel

İSTANBUL (AA) - HANİFE SEVİNÇ - Tatillerde ya da iş gezilerinde hayvan dostlarını bırakacak yer bulamayanlar için Altunizade'de açılan otelde, kedilere yönelik rehabilitasyon hizmeti de veriliyor. Koşuyolu bölgesinde 2012'de açılan kedi otelinde, sabah yemeğinin ardından saat 10.00'da ortak oyun alanlarına serbest bırakılan kediler, istedikleri gibi zaman geçirebiliyor. Kedilere, oynama, uyuma ve kaldığı bölümden çıkmama gibi imkanlar sağlanan otelde, sevimli patilere ev ortamındaki rahatlık verilmeye çalışılıyor. Lucky Cat House'u işleten annesine yardımcı olan Leyla Poyraz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kedilere en iyi şekilde konaklama ve sosyalleşme hizmeti vermeye çalıştıklarını söyledi. Kedi oteli hizmetinin tamamen tesadüf olarak ortaya çıktığını belirten Poyraz, "Mekanı aldıktan sonra, nasıl kullanacağımızı düşünürken, kendimizin de 4 kedisi olmasından yola çıkarak böyle bir ihtiyaç olduğunu gördük. Biraz hobimizi iş haline getirdik." dedi. İnsanların, bir yerlere giderken evdeki hayvanını bırakacak mekan sıkıntısı yaşadığını ifade eden Poyraz, bunun bir ihtiyaç olduğunu, Altunizade, Koşuyolu bölgesinde de böyle hizmet veren mekan olmadığı için kedi otelini faaliyete geçirdiklerini anlattı.

Daha çok sayıdaki müşteriye hitap edecekken olabildiğince sayıyı düşük tutarak hizmetin kalitesini artırmaya gayret ettiklerini, 60 kediyi barındırabilecek kapasitedeki otelde en fazla 30 kedinin kaldığını dile getiren Poyraz, küçük ve şehir içindeki bir mekan olduğu için kedi ve köpeğin bir arada kalmasını uygun bulmadıklarını, bu nedenle sadece kedilere hizmet verdiklerini ifade etti. - "Kediler konaklarken sosyalleşiyor" Poyraz, Tarım ve Orman Bakanlığı ile belediyeden ruhsatlı ve izinli, belli yönetmeliklere göre tasarlanan kedi otelinde hem hukuki hem de insani olarak güvenceli hizmet verdiklerini dile getirdi. Butik olarak tasarlanmış bir mekan olduğu için kedilerin refahı, huzuru, sosyalleşip daha sağlıklı, dingin bir alanda yaşamalarını sağlamaya çalıştıklarını aktaran Poyraz, şöyle devam etti: "Kedi sahiplerinin bize güvenmesi çok önemli. Gelip bizleri ziyaret etmelerini istiyoruz. Telefonda bilgi almaları yeterli değil. Mekanı gelip görüyorlar, sorularını daha net cevaplıyoruz. Gördüklerinde de zaten pozitif etkilenip kararlarını çok net veriyorlar. Memnuniyet çevreye de dağılıyor ve geri dönüşler pozitif oluyor. Yabancı müşterimiz çok fazla. Onların başka bir ülkeye geçişlerinde ya da seyahate gittiklerinde kedilerini çok uzun süre bırakmaları gerektiğinde ev ortamına en yakın mekanı tercih ediyorlar. Gittiklerinde de hala temas halinde olduklarımız bizlere resim yollayarak memnuniyetlerini belirtiyor."

Otelde aynı zamanda hayvan rehabilitasyonuna da önem verdiklerini ifade eden Poyraz, "Rehabilitasyon hizmetimiz otelin önüne de geçti. Bir misafirimiz, kedisi normalde ısırıp atlarken, yaramazlık yaparken, buradan evine gittikten sonra tamamen değiştiği, bir kucak kedisi olduğu, evde bunun devamını nasıl sağlayabileceği yönünde geri dönüş yaptı. Bu bizi mutlu etti. Amacımız, sadece bir kediyi alıp 10-15 gün bakmak değil, en az aldığınız motivasyonda, pozitiflikte teslim etmek, hatta hedefimiz kedinin çok daha pozitif olmasını sağlamak." şeklinde konuştu. - "Kedilerimden ayrılmak zor" Bir şirkette psikolog olarak çalışan 25 yaşındaki Büşra Çalışkan da 2012'de "Mimi", 2013'te de "Sakız" adını verdiği iki kedi sahiplendi. Adeta bir anne şefkatiyle kedilerine bakan Çalışkan'ın en büyük sorunu ise sık sık iş ve eğitim amaçlı şehir dışına çıkınca sevimli dostlarını bırakabileceği yer olmamasıydı. Bu konuda arayışa giren ve ürkek kedileri için en uygun yerin kedi oteli olduğuna karar veren Çalışkan, kedilerin burada konuk olarak görülmesinden de memnun.