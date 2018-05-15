HABER

Kedilerin 'aile saadeti'

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 12:03 | Son Güncelleme

ANTALYA'da bir sitenin bahçesinde doğum yapan sokak kedisi, 5 yavrusuyla birlikte 'aile saadeti' görüntüsü çizdi.

Kedilerin 'aile saadeti'

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da bir sitenin bahçesinde doğum yapan sokak kedisi, 5 yavrusuyla birlikte 'aile saadeti' görüntüsü çizdi.
Annelerinin sırtına sırayla dizilen yavru kedilerin pozu, görenlerin içini ısıttı. Annelerinin yanında kendilerini güvende hisseden yavru kediler, site sakinleri tarafından sevilip korunuyor.

FOTOĞRAFLI

<img alt=""Alaattin Çakıcı'ya af çıkar mı?" diye sordu, gerekçelerini sıraladı" src="https://imgrosetta.mynet.com.tr/file/2495328/2495328-148x74.jpg">"Alaattin Çakıcı'ya af çıkar mı?" diye sordu, gerekçelerini sıraladı
Gazze'de katliam! Dünya bu karelerle izlediGazze'de katliam! Dünya bu karelerle izledi
Filistin'den İsrail ve ABD'ye çok sert tepkiFilistin'den İsrail ve ABD'ye çok sert tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili anketler bu kez farklı olacak!

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili anketler bu kez farklı olacak!

MHP'de büyük kriz! 'Erdoğan' çıkışı partiyi karıştırdı

MHP'de büyük kriz! 'Erdoğan' çıkışı partiyi karıştırdı

Fetullah Gülen'den FETÖ'cü teröristlere 24 Haziran seçimleri öncesi katliam talimatı

Fetullah Gülen'den FETÖ'cü teröristlere 24 Haziran seçimleri öncesi katliam talimatı

Fox TV'nin iddialı dizisi ekrana veda ediyor!

Fox TV'nin iddialı dizisi ekrana veda ediyor!

Ahmet Hakan'dan Barış Atay için çok sert sözler

Ahmet Hakan'dan Barış Atay için çok sert sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Öldürüldüğü an katilinin fotoğrafını çekti!

Öldürüldüğü an katilinin fotoğrafını çekti!

Özel ekip yakaladı! Suçlarını duyanlar hayrete düştü

Özel ekip yakaladı! Suçlarını duyanlar hayrete düştü

AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!

AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!

Darbenin şifresi: Rüya görmüş büyük deprem olacak!

Darbenin şifresi: Rüya görmüş büyük deprem olacak!

Green Card başvuru sonuçları saat kaçta açıklanıyor? DV2019 (2018 yılı) Green Card çekiliş sonucu sorgula ...

Green Card başvuru sonuçları saat kaçta açıklanıyor? DV2019 (2018 yılı) Green Card çekiliş sonucu sorgula ...

Genç kadın AVM'de herkesin içinde bakın ne yaptı!

Genç kadın AVM'de herkesin içinde bakın ne yaptı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.