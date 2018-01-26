Kedisini çamaşır makinesinde yıkadığı iddiası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de kedisini çamaşır makinesinde yıkadığı öne sürülen üniversite öğrencisi hakkında işlem yapıldı.
Alınan bilgiye göre, Yenibağlar Mahallesi Akıcı Sokak'taki bir apartmanda yaşayanlar, komşuları Anadolu Üniversitesi öğrencisi A.Ç'nin evinde beslediği kediyi öldürdüğü iddiasıyla polise başvurdu.
İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, çöp poşeti içinde telef olmuş bir kedi buldu.
İfadesi alınmak üzere Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen A.Ç, burada verdiği ifadesinde, "Evimde beslediğim kedi çamaşır makinesine saklanmış. Evden acil çıkmam gerekiyordu. Makineyi çalıştırıp çıktım. Eve döndüğümde kedinin öldüğünü gördüm." dedi.
Şüpheli hakkında Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Çarşı Polis Merkezi amirliğince adli, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu hükümlerine göre de Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce idari işlem yapıldı.
(AA)
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