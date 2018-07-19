Kediye tecavüz davasında, hayvanseverlerin gözyaşı

Serpil KIRKESER / İSTANBUL (DHA)-EYÜPSULTAN'da kediye tecavüz ettiği ve ölümüne neden olduğu iddia edilen Bila'l Ç. ilk kez çıktığı duruşmada olay günü alkollü olduğunu ve hiçbir şey hatırlamadığını savundu. Kedinin sahibi olan müşteki Rafet Altınkaynak olay günü kedinin Bilal Ç.'nin elinde olduğunu belirterek, "Şahıs beni görünce kediyi fırlattı." dedi. Bu sözler üzerine hayvanseverler duruşmada gözyaşlarına boğuldu. Öte yandan hakim, duruşmada gülümseyen sanığa tepki gösterdi.

SANIK SEGBİSLE DURUŞMAYA KATILDI

İstanbul 14 . Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Bilal Ç., SEGBİS sistemiyle bulunduğu cezaevinden katıldı.

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi, Hayvanlara Adalet Derneği, Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu, Hayvan Hakları ve Etiği Derneği ile çok sayıda hayvansever de duruşmaya katıldı.

SANIK: HİÇBİRŞEY HATIRLAMIYORUM

Sanık Bilal Ç., savunmasında ilkokul mezunu ve boşandığını belirterek,"45-46 yaşına girdim ilk defa başıma böyle bir şey geldi. Olay günü sarhoştum. Eve kedinin nasıl geldiğini bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Kapıyı bile açık bırakmışım" dedi.