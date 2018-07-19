HABER

Kediye tecavüz davasında, hayvanseverlerin gözyaşı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 16:54 | Son Güncelleme

EYÜPSULTAN'da kediye tecavüz ettiği ve ölümüne neden olduğu iddia edilen Bila'l Ç.

Kediye tecavüz davasında, hayvanseverlerin gözyaşı

Serpil KIRKESER / İSTANBUL (DHA)-EYÜPSULTAN'da kediye tecavüz ettiği ve ölümüne neden olduğu iddia edilen Bila'l Ç. ilk kez çıktığı duruşmada olay günü alkollü olduğunu ve hiçbir şey hatırlamadığını savundu. Kedinin sahibi olan müşteki Rafet Altınkaynak olay günü kedinin Bilal Ç.'nin elinde olduğunu belirterek, "Şahıs beni görünce kediyi fırlattı." dedi. Bu sözler üzerine hayvanseverler duruşmada gözyaşlarına boğuldu. Öte yandan hakim, duruşmada gülümseyen sanığa tepki gösterdi.

SANIK SEGBİSLE DURUŞMAYA KATILDI
İstanbul 14 . Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Bilal Ç., SEGBİS sistemiyle bulunduğu cezaevinden katıldı.
İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi, Hayvanlara Adalet Derneği, Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu, Hayvan Hakları ve Etiği Derneği ile çok sayıda hayvansever de duruşmaya katıldı.

SANIK: HİÇBİRŞEY HATIRLAMIYORUM
Sanık Bilal Ç., savunmasında ilkokul mezunu ve boşandığını belirterek,"45-46 yaşına girdim ilk defa başıma böyle bir şey geldi. Olay günü sarhoştum. Eve kedinin nasıl geldiğini bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Kapıyı bile açık bırakmışım" dedi.

MÜŞTEKİ: EVE GİRDİĞİMDE KEDİYİ FIRLATTI
Müşteki Rafet Altınkaynak, "Benim 4 yavru kedim vardı. Ben bunları hava alması için spor yaptığım kulübün ön tarafına çıkardım. Spora başladım. Daha sonra yavru beyaz kediyi bulamadım. Etrafta araştırdım. Bana Bilal Ç.'nin kediyi eve götürmüş olabileceğimi söylediler. Daha önce de bu şahsın yavru kedileri eve götürdüğünü mahalle sakinleri görmüş. Bunun üzerime şahsın evine gittim. Dış kapı açıktı. Bilal Ç.'nin pantolonu sıyrılmış vaziyetteydi. Kedi Bilal Ç.'nin elindeydi, beni görünce kediyi fırlattı. Sanık mahallede benzer konularda kötü üne sahip olduğu mahalleli tarafından söyleniyordu. Kedi ve köpeklere zarar verdiği konuşulmaktadır. Sanık kendindeydi. Etrafa küfürler etti. Şikayetçiyim" dedi. Hakim "Uzlaşmak istiyor musun?" diye sordu müşteki Altınkaynak da "3 aylık kediye tecavüz eden adamla uzlaşmam" diye cevap verdi. Müşteki Altınkaynak "Emniyetteki ifademde sanığı suçüstü yakaladığımı söyleyemedim, utandığım için anlatamadım" diye konuştu

SANIK: HATIRLAMIYORUM NE YAPTIĞIMI
Tekrar söz verilen sanık Bilal Ç. de" Benim hayvanlarla işim olmaz. Olay anını hatırlamıyorum. Hacca da gittim. Dinime imanıma 4 kitap üzerine yemin ederim. Hatırlamıyorum ne yaptığımı. Can güvenliğim yok" ifadelerini kullandı.

HAKİMDEN SANIĞA TEPKİ: NEDEN GÜLÜYORSUN ÇOK MU KOMİK
İstanbul Barosu Hayvan Hakları Bürosu Avukatı Yasemin Babayiğit hayvan hakları ve sanıkla ilgili konuştuğu sırada sanık güldü. Bunun üzerine hakim Özlem Aydın, sanık Bilal Ç.'ye "Neden gülüyorsun, çok mu komik!" diyerek tepki gösterdi. Bu sırada bir hayvansever ağlayan müşteki Altınkaynak'ı gösterdi. "Bilal Ç. hakkındaki iddiaların doğru olmadığını belirterek , "Benim öyle bir dünyam yok. 40 yıldır böyle bir şey yok" diye cevap verdi. Öte yandan duruşmaya katılan hayvanseverler gözyaşlarına boğuldu. Müşteki Rafet Altınkaynak'ın duruşmalara taraf olarak kabulüne karar veren mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek, duruşmayı erteledi. Duruşmanın ardından basın mensuplarına konuşan Altınkaynak duruşmada yaşananları anlatarak, "Bu davanın sonucunda bu arkadaşın ceza almasını istiyoruz. İnşallah istediğimiz gibi sonuçlanır bu da topluma örnek olur" dedi.

OLAYIN GEÇMİŞİ
Olay, 18 Haziran'da Eyüpsultan'da yaşanmıştı. 3 aylık kedinin sahibi Rafet Altınkaynak'ın şikayeti üzerine polis tarafından gözaltına alınan 55 yaşındaki Bilal Ç., daha sonra İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edilmişti. Şüpheli Bilal Ç. tutuklanması talebiyle gönderildiği, İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği'nce sorgusu yapıldıktan sonra 19 Haziran'da tutuklanmıştı. Şüpheli Bilal Ç'nin "Haksız yere sahipli hayvanı öldürme, işe yaramayacak hale getirme" ve "Hayasızca hareketlerde bulunma" suçlarından 3 yıla kadar hapsi isteniyor.
(FOTOGRAFLI)

PARTNERAdnan Oktar'ın müritleri hakkında şok gerçek! İlk defa okuyacaksınızAdnan Oktar'ın müritleri hakkında şok gerçek! İlk defa okuyacaksınız
Ağustos'ta askere gidecekler bedelliden yararlanabilecek mi? AK Parti'den çok önemli bedelli askerlik açıklamasıAğustos'ta askere gidecekler bedelliden yararlanabilecek mi? AK Parti'den çok önemli bedelli askerlik açıklaması
Kanser hastası Melike'nin ölümüne soruşturmaKanser hastası Melike'nin ölümüne soruşturma
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'nin 3 yıl önce söylediği 'Bir dalda iki kiraz' türküsünün görüntüleri ortaya çıktı

Muharrem İnce'nin 3 yıl önce söylediği 'Bir dalda iki kiraz' türküsünün görüntüleri ortaya çıktı

İzmir, Manisa ve Sivas'ta gıda zehirlenmeleri! Sayı 4 bine yaklaştı

İzmir, Manisa ve Sivas'ta gıda zehirlenmeleri! Sayı 4 bine yaklaştı

Emekliye 3’lü fırsat

Emekliye 3’lü fırsat

Tan Taşçı ve sevgilisi plajda yoga yaptı

Tan Taşçı ve sevgilisi plajda yoga yaptı

Adnan Oktar'ın kedicikleri dövdüğü ve cinsel organlarına peçete soktuğu ortaya çıktı!

Adnan Oktar'ın kedicikleri dövdüğü ve cinsel organlarına peçete soktuğu ortaya çıktı!

AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner: Az kalsın Erdoğan'ın ipini kendi ellerimizle çekecektik

AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner: Az kalsın Erdoğan'ın ipini kendi ellerimizle çekecektik

İlginizi Çekebilir

AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner: Az kalsın Erdoğan'ın ipini kendi ellerimizle çekecektik

AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner: Az kalsın Erdoğan'ın ipini kendi ellerimizle çekecektik

Muharrem İnce'nin 3 yıl önce söylediği 'Bir dalda iki kiraz' türküsünün görüntüleri ortaya çıktı

Muharrem İnce'nin 3 yıl önce söylediği 'Bir dalda iki kiraz' türküsünün görüntüleri ortaya çıktı

Adnan Oktar'ın kedicikleri dövdüğü ve cinsel organlarına peçete soktuğu ortaya çıktı!

Adnan Oktar'ın kedicikleri dövdüğü ve cinsel organlarına peçete soktuğu ortaya çıktı!

Tansu Çiller: Çok ciddi bir kriz beklentisi görüyorum!

Tansu Çiller: Çok ciddi bir kriz beklentisi görüyorum!

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'den dikkat çeken FETÖ açıklaması: Yaşar Tunagür, Gülen'e yardım etti!

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'den dikkat çeken FETÖ açıklaması: Yaşar Tunagür, Gülen'e yardım etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
IŞİD’i karıştıran Çeçen güzeli Seda Dudurkaeva İstanbul’da yakalandı

IŞİD’i karıştıran Çeçen güzeli Seda Dudurkaeva İstanbul’da yakalandı

Ağustos'ta askere gidecekler bedelliden yararlanabilecek mi? AK Parti'den çok önemli bedelli askerlik açıklaması

Ağustos'ta askere gidecekler bedelliden yararlanabilecek mi? AK Parti'den çok önemli bedelli askerlik açıklaması

Gri listede aranan DHKP-C'li Meryem Özsöğüt, İstanbul'da yakalandı

Gri listede aranan DHKP-C'li Meryem Özsöğüt, İstanbul'da yakalandı

Bakan Süleyman Soylu: 25 bin 500 kişilik alım planlıyoruz

Bakan Süleyman Soylu: 25 bin 500 kişilik alım planlıyoruz

Meteoroloji'den İstanbul hava durumu açıklaması! Saat verdi

Meteoroloji'den İstanbul hava durumu açıklaması! Saat verdi

Tokat'ta kaybolan Evrim'in babasından tüyler ürperten sözler!

Tokat'ta kaybolan Evrim'in babasından tüyler ürperten sözler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.