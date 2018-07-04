Kediye tecavüz soruşturması: Şüpheliye 3 yıla kadar hapis istemi 

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) EYÜPSULTAN'da kediye tecavüz ettiği ve ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan B.Ç. hakkındaki savcılık soruşturması tamamlandı. Savcılık, şüpheli B.Ç. hakkında "Haksız yere sahipli hayvanı öldürme, işe yaramayacak hale getirme" ve "Hayasızca hareketlerde bulunma" suçlarından 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Genel Soruşturma Bürosu'nca hazırlanarak tamamlanan iddianamede, 3 aylık yavru kedinin sahibi Rafet Altınkaynak "müşteki" sıfatıyla yer aldı. İddianamede, Rafet Altınkaynak'ın polise yaptığı şikâyete ve tanık anlatımlarına yer verildi. Şüpheli B.Ç'nin ifadesinde, "evde kedi köpek beslemediğini, kediye ne yaptığını hatırlamadığını ve tecavüz etmediğini söylediği" ifade edildi.

B.Ç'nin evinde yapılan incelemede, porno içerikli CD'ler bulunduğu, kan lekeli peçete ve minder bulunduğu da anlatıldı. İddianamede, şüpheli B.Ç hakkında yeterli şüphe oluştuğu ifade edilerek TCK'nin 151/2. maddesi uyarınca "Haksız yere sahipli hayvanı öldürme, işe yaramayacak hale getirme" suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapsi ve TCK'nin 225/1. maddesi uyarınca "Hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapsi istendi. Ancak TCK'nin 44. maddesi uyarınca da işlediği fiil ile birden fazla farklı suçun oluşmasına sebebiyet vermesi nedeniyle bunlardan en ağır cezayı gerektiren suçtan cezalandırılması talep edildi.