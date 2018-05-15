KEİPA'nın 25. Yıldönümü: Meclis Başkanları Zirvesi

İSTANBUL (AA) - TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama ilişkin, "İsrail'in, ABD'nin hukuk dışı karar ve uygulamasına karşı haklı ve meşru tepkilerini gösteren savunmasız ve sivil Filistinlilere saldırısı, insanlık dışı ve utanç vericidir. Masum Filistinlilerin katliamı tarihe kara leke olarak geçmiştir." dedi. Aydın, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi'nin (KEİPA) 25. Yıldönümü: Meclis Başkanları Zirvesi dolayısıyla Türkiye'ye gelen üye ülkelerin meclis başkanları onuruna akşam yemeği verdi. Burada konuşan Aydın, bir barış projesi olan KEİPA'nın kurulduğu günden bugüne kadar vazifesini layıkıyla yerine getirmeye çalıştığını vurgulayarak, hızla değişin dünyada karşı karşıya bulunulan sorunların ağırlığı dikkate alındığında, parlamentoların küresel barış ve güvenliği ilgilendiren konulara da ilgi göstermesinin kaçınılmaz hale geldiğini söyledi. Aydın, parlamentoların, halkların temsilcileri olarak dünya barışına ve güvenliğine önemli katkılarının olduğunu ifade etti.

KEİPA'nın, bölgesel ve uluslararası iş birliğine katkıda bulunması açısından güzel bir fırsat teşkil edeceğine inandığını aktaran Aydın, şöyle konuştu: "Ramazan ayının arifesindeyiz. Bu mübarek ayda Kudüs'te yaşanan insanlık dışı olaylara değinmek istiyorum. ABD, büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyarak, uluslararası hukukun en temel ilkelerini, uluslararası toplumun iradesini, tarihi ve sosyal gerçekleri hiçe sayan tutumunu sürdürmüştür. ABD'nin uluslararası toplumu hiçe sayan bu kararı Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Dünya 5'ten büyüktür' ifadesinin ne kadar doğru ve yerinde olduğunun göstergesidir. BM Güvenlik Konseyi'ndeki 5 daimi üyenin istediği her kararı geçirdiği ve diğer tüm devletleri yok saydığı bu yapı, anlayış bir an önce değişmelidir. ABD hak, adalet ve hakkaniyet şuuruyla bağdaşmayan bu adımıyla tüm ilgili BM kararlarını hatta kendi müktesebatını bile ihlal etmiş, uluslararası toplum nezdindeki inandırıcılığına zarar vermiştir. İsrail'in, ABD'nin hukuk dışı karar ve uygulamasına karşı haklı ve meşru tepkilerini gösteren savunmasız ve sivil Filistinlilere saldırısı insanlık dışı ve utanç vericidir. Masum Filistinlilerin katliamı tarihe kara leke olarak geçmiştir. Bu katliam karşısında uluslararası toplumun tepkisini en sert şekilde ortaya koyması ve ABD'nin kararına verdiği 21 Aralık 2017 tarihli cevabın arkasında durduğunu göstermesi gerekir. "

- "İİT'ye çağrıda bulunduk" Ahmet Aydın, bu çerçevede İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirve Dönem Başkanı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında 18 Mayıs'ta, İstanbul'da İİT Olağanüstü Zirvesi'ni düzenlemek üzere çağrıda bulunduklarını söyledi. Ayrıca konunun başta BM olmak üzere uluslararası kuruluşlar nezdinde de takipçisi olacaklarını dile getiren Aydın, "Filistin'e başta BM olmak üzere uluslararası desteğin devam etmesi elzemdir. Haklı davalarında Filistinli kardeşlerimize her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Filistin sorunu çözüme kavuşmadan Orta Doğu'da adaletin ve barışın tesisi mümkün değildir." şeklinde konuştu. TBMM Başkanvekili Aydın, çağın en büyük belası olan terörizmle mücadelede birçok ülkenin samimi olmadığının üzülerek görüldüğünü aktararak, "Terörün her türlüsüyle ve her türlü terör örgütüyle istisnasız bir mücadelenin şart olduğu bilinmelidir. Türkiye olarak çok uzun yıllar bütün terör örgütleriyle amansız bir mücadele vermekteyiz. Değerli dostlarımızı da bu mücadelede daha etkin bir şekilde yanımızda görmeyi arzu ediyoruz." dedi.