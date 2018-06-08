Kekliğin yavrularını yılandan koruma mücadelesi

Selim KAYA/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'nin Mazgirt ilçesinde yavrularını yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılandan korumaya çalışan kınalı kekliğin çabası görüntülendi.

Mazgirt ilçesindeki Bağın kaplıcalarının tesis müdürü Hüseyin Narin, bugün iş yerinden evine aracıyla giderken, stabilize yolda bir kekliği fark etti. Narin biraz daha yaklaştığında, kekliğin yavrularını yaklaşık 2 metre boyundaki yılandan korumaya çalıştığını gördü. Olay anını görüntüleyen Hüseyin Narin, "Keklik, yavrularını kurtarmak için yılanla kıyasıya bir mücadeleye girdi. Keklik yılanla kavgaya tutuşurken yavrular da çalılıkların arasında kayboldu. Ben de aracımın içinde onları fotoğrafladım" dedi.

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