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Keklik Vadisi doğal stüdyo gibi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 14:11 | Son Güncelleme

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Keklik Vadisi'nde son dönemdeki yağışların ardından açan rengarenk laleler ve çiçekler görsel şölen oluşturdu - Doğa fotoğrafçısı Turhan Koçaş: - "Bu bölgede sarı, kırmızı ve hatta turuncu laleler var. Biz doğada olmaktan fotoğraf çekmekten çok memnunuz"

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Keklik Vadisi'nde son dönemdeki yağışların ardından açan rengarenk laleler ve çiçekler adeta doğal stüdyoyu anımsatıyor.

İlçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki 2 bin 100 rakımlı, sarıçam ormanlarıyla kaplı, ayı, kurt, karaca, vaşak, tilki gibi birçok yaban hayvanına barınma imkanı sunan Keklik Vadisi'nde, yağmurlardan sonra açan sarı, kırmızı laleler eşsiz bir manzara oluşturdu.

Bu fırsatı değerlendiren doğa fotoğrafçıları, laleler ile yöredeki doğal güzelliklerin fotoğrafını çekmenin keyfini yaşıyor.

Laleler ve çiçeklerle rengarenk olan vadi, adeta görsel şölen sunuyor.

Yöreye fotoğraf çekmeye gelen doğa fotoğrafçısı Turhan Koçaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yan yana açan sarı, kırmızı laleleri fotoğraflamanın büyük keyif verdiğini söyledi.

Sarıkamış'ın doğasının ayrı bir güzellik sunduğunu dile getiren Kocaş, şunları ifade etti:

"Sarıkamış'ın doğası hiçbir yerde bulunmayan güzelliklerle insanı büyülüyor. Birkaç gündür yağmurdan dolayı fotoğraf çekemedik. Yağmurdan fırsat bulduğumuzda laleleri fotoğraflamaya çalıştık. Bu bölgede sarı, kırmızı ve hatta turuncu laleler var. Biz doğada olmaktan fotoğraf çekmekten çok memnunuz."

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Anahtar Kelimeler:
Kars Lale Sarıkamış

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