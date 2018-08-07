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Keklikler komşu ülke sınırında kanat çırpacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 16:19 | Son Güncelleme

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırklareli Şube Müdürlüğü'nce nesli tükenme tehlikesi altında bulunan 2 bin çil kekliği doğaya bırakıldı - Kırklareli Valisi Osman Bilgin: - "Buradan ülkemiz insanlarına seslenmek istiyorum. Bulgaristan sınırındayız ve insanlar gibi hayvanların da yaşadığı mekanların sınırı yok"

KIRKLARELİ (AA) - Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırklareli Şube Müdürlüğü'nce nesli tükenme tehlikesi altında bulunan 2 bin çil kekliği doğaya bırakıldı.

Bulgaristan'a sınır olan Kofçaz ilçesinin Beyciler köyünde, kekliklerin doğaya bırakılması dolayısıyla tören düzenlendi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, törende yaptığı konuşmada, doğayı koruyanın da yok edenin de insan olduğunu söyledi.

Avcılara teşekkür eden Vali Bilgin, avcı denilince akla her hayvanı vuran kişiler gelmemesi gerektiğini ifade etti. Avcıların bilinçli bir şekilde avlandıklarını dile getiren Bilgin, şunları kaydetti:

"Doğada çeşitli nedenlerle nesilleri yok olmaya yüz tutmuş hayvan türlerinin artması için devlet olarak çalışıyoruz. Bundan sonra doğadaki hayvanlarımız ile mutlu ve mesut bir şekilde yaşayacağız. Buradan ülkemiz insanlarına seslenmek istiyorum. Bulgaristan sınırındayız ve insanlar gibi hayvanların da yaşadığı mekanların sınırı yok. Bizim burada yaptığımız faaliyet orayı, orada yapılan bir faaliyet de burayı ilgilendiriyor."

- "Keklikler sınırı geçebilecek"

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Murat Deniz ise keklikleri özellikle Bulgaristan sınırına saldıklarını belirtti.

Yaklaşık 2-3 yıldır çil kekliklerinin bölgede görülmediğini ifade eden Deniz, hayvan türlerinin bilinçsiz tarım ilaçlamasından dolayı azaldıklarına dikkat çekti.

Çil kekliklerinin sayısının artmasını amaçladıklarını vurgulayan deniz, "Bu bölgede 3 yıl avlanma yapılmayacak. Keklik salım sahamızı, özellikle Bulgaristan sınırını seçtik. Canı sıkılan, bunalan keklikler sınırı geçebilecek." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, Vali Bilgin, Deniz, avcılar ve vatandaşlar tarafından kekliklerin salımı gerçekleştirildi.

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Anahtar Kelimeler:
kekliği Milli Parklar tehlike

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