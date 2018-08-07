Keklikler komşu ülke sınırında kanat çırpacak

KIRKLARELİ (AA) - Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırklareli Şube Müdürlüğü'nce nesli tükenme tehlikesi altında bulunan 2 bin çil kekliği doğaya bırakıldı.

Bulgaristan'a sınır olan Kofçaz ilçesinin Beyciler köyünde, kekliklerin doğaya bırakılması dolayısıyla tören düzenlendi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, törende yaptığı konuşmada, doğayı koruyanın da yok edenin de insan olduğunu söyledi.

Avcılara teşekkür eden Vali Bilgin, avcı denilince akla her hayvanı vuran kişiler gelmemesi gerektiğini ifade etti. Avcıların bilinçli bir şekilde avlandıklarını dile getiren Bilgin, şunları kaydetti:

"Doğada çeşitli nedenlerle nesilleri yok olmaya yüz tutmuş hayvan türlerinin artması için devlet olarak çalışıyoruz. Bundan sonra doğadaki hayvanlarımız ile mutlu ve mesut bir şekilde yaşayacağız. Buradan ülkemiz insanlarına seslenmek istiyorum. Bulgaristan sınırındayız ve insanlar gibi hayvanların da yaşadığı mekanların sınırı yok. Bizim burada yaptığımız faaliyet orayı, orada yapılan bir faaliyet de burayı ilgilendiriyor."