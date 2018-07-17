Kelaynaklar Dicle Elektrik ile hayata tutundu

İSTANBUL, (DHA)- Dünya genelinde yok olmaya yüz tutan ve Türkiye’de Şanlıurfa’nın Birecik ilçesi yakınlarındaki Fırat Vadisi'nde yaşayan kelaynak kuşları geçiş güzergahları üzerindeki elektrik kablolarının izole edilmesinin ardından yeniden hayata döndü. Geçtiğimiz Nisan ayında Dicle Elektrik tarafından tamamlanan izolasyon çalışmasından bu yana elektik akımına kapılan hiçbir kelaynak kuşu olmadığı belirlendi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından koruma altına alınan kelaynaklar için bakanlık tarafından Şanlıurfa Doğa Koruma Ve Milli Parklar Müdürlüğü Birecik Kelaynak Tanıtım Merkezi oluşturulmuş ve bu merkezde tutulan verilere göre 2001 yılında 42’ye kadar düşen kelaynakların sayısı 2017 yılı sonunda 240’a ulaşmıştı. Koruma projeleri kapsamında, kelaynak kuşlarının geniş kanat açıklığına sahip olmaları nedeniyle elektrik tellerine temas edebildiği ve 2016 yılında bu şekilde 13 kelaynağın telef olduğu tespit edilince, Dicle Elektrik Dağıtım tarafından ‘Kelaynakları Koruma Projesi’ geliştirilmişti.