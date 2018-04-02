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Kelaynaklara koruma kalkanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 11:12 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde koruma altındaki kelaynakların doğaya salınması sırasında elektrik tellerine temas ederek telef olmaması için geçiş güzergahında bulunan elektrik telleri izole edildi - Dicle EDAŞ Genel Müdür Yardımcısı Tüzün: - "Kelaynak kuşlarının sadece bizim değil, insanlık tarihinin de mirası olduğunu biliyor ve türlerinin geleceğe uzanması gerektiğine inanıyoruz"

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde koruma altında bulunan kelaynakların doğaya bırakıldığı dönemde enerji nakil hatlarına temas ederek telef olmaması amacıyla geçiş güzergahında yer alan elektrik telleri izolasyon malzemesiyle kaplandı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, kelaynakların bir kısmının doğada bulundukları dönemde elektrik tellerine çarparak telef olduğuna dikkati çekip, Dicle EDAŞ'tan önlem alınmasını istedi.

Bunun üzerine bölgede araştırma yapan ekipler, kelaynakların Fırat Vadisi boyunca hareket ettiği bölgeyi tespit etti. Bu güzergah üzerinde bulunan iletim hatlarında risk oluşturan kısımlar, tamamen izole edildi ayrıca hatlara ise uyarıcı aparatlar da yerleştirilerek sorunun ortadan kaldırılması sağlandı.

- İnsanlık tarihinin ortak mirası

Dicle EDAŞ Genel Müdür Yardımcısı Nedim Tüzün, gazetecilere açıklamasında insana, çevreye, doğaya ve bütün canlılara uyumlu bir enerji politikası yürütmenin ve gerekli önlemleri almanın şirket politikası olduğunu söyledi.

Kelaynakların kondukları yerlerin izole edildiğini belirten Tüzün, şunları kaydetti:

"Şirkete gelen uyarı sonrasında kelaynak kuşlarını yaşatabilmek için ciddi bir araştırma ve uygulama çalışması başlattık. Sayıları bakımından son derece kıymetli olan bu kuşlar üretme çiftliklerinden ayrılırken ilk kalkış noktası olarak elektrik direklerini kullanıyor. Kanat açıklıkları geniş olduğundan, ne yazık ki zaman zaman elektrik akımına kapılabiliyor veya iletkenlere çarparak telef olabiliyorlardı. Bunu önlemek için direklerin tepe noktaları ile enerji olan bağlantıları izolasyon malzemesi ile kapladık. Böylece kuşların direklere konup kalkarken zarar görmeleri önemli ölçüde engellendi. Kelaynak kuşlarının sadece bizim değil, insanlık tarihinin de mirası olduğunu biliyor ve türlerinin geleceğe uzanması gerektiğine inanıyoruz."

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Birecik izole Kelaynak Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Şanlıurfa

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