Kelaynaklara koruma kalkanı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde koruma altında bulunan kelaynakların doğaya bırakıldığı dönemde enerji nakil hatlarına temas ederek telef olmaması amacıyla geçiş güzergahında yer alan elektrik telleri izolasyon malzemesiyle kaplandı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, kelaynakların bir kısmının doğada bulundukları dönemde elektrik tellerine çarparak telef olduğuna dikkati çekip, Dicle EDAŞ'tan önlem alınmasını istedi.

Bunun üzerine bölgede araştırma yapan ekipler, kelaynakların Fırat Vadisi boyunca hareket ettiği bölgeyi tespit etti. Bu güzergah üzerinde bulunan iletim hatlarında risk oluşturan kısımlar, tamamen izole edildi ayrıca hatlara ise uyarıcı aparatlar da yerleştirilerek sorunun ortadan kaldırılması sağlandı.

- İnsanlık tarihinin ortak mirası

Dicle EDAŞ Genel Müdür Yardımcısı Nedim Tüzün, gazetecilere açıklamasında insana, çevreye, doğaya ve bütün canlılara uyumlu bir enerji politikası yürütmenin ve gerekli önlemleri almanın şirket politikası olduğunu söyledi.