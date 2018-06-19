HABER

KELEBEKLER VADİSİNDE DÜŞEN SEMRA AYSAL'IN CENAZESİ İSTANBUL'A GETİRİLDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 22:30 | Son Güncelleme

Kelebekler Vadisi'nde fotoğraf çektirirken kayalıklardan düşen 7 aylık hamile Semra Aysal'ın cenazesi Muğla'dan İstanbul'a getirildi.

Haber - Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL(DHA)
Kelebekler Vadisi'nde fotoğraf çektirirken kayalıklardan düşen 7 aylık hamile Semra Aysal'ın cenazesi Muğla'dan İstanbul'a getirildi.
THY'nin tarifeli seferiyle akşam saatlerinde Dalaman'dan İstanbul Atatürk Havalimanı'na getirilen cenaze, uçaktan alınarak ailesine teslim edilmek üzere kargo terminaline götürüldü.

KAYANIN ÜZERİNDEN DÜŞTÜ
İzmir'den eşiyle Muğla'nın Fethiye'ye kentine tatile gelen 32 yaşındaki Semra Aysal, vadiyi izlemek için dün Faralya Mahallesi'ndeki kayalık alana gitti. Karayolundan yaklaşık 10 metre aşağı inen Aysal, vadideki plajı gören bir kayanın üstüne çıktı. Kayanın üzerinden düşen 7 aylık hamile kadın, karnındaki bebeğiyle hayatını kaybetti.
Aysal'ın, gözleri önünde uçuruma yuvarlandığını gören kocası, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), AKUT Arama Kurtarma Derneği ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekibi, Kelebekler Vadisi'nde bulunan profesyonel dağcıların da yardımıyla Semra Aysal'ın cesedini düştüğü yerden sedyeye aldı. Karayoluyla ulaşım imkanı olmadığı için yaklaşık 2 saat taşınan ceset, denizde bekleyen bota konularak 20 dakikalık yolculuğun ardından Ölüdeniz Mahallesi'ndeki lagüne getirildi.

Görüntü Dökümü:
-----------------
-Uçağın geliş görüntüsü
-Uçaktan görüntü
-Uçağın altında tabut görüntü
-Cenazenin gidiş görüntü
-genel ve detay görüntü

PARTNERYoutube'ta para basma makinesi yaptı!Youtube'ta para basma makinesi yaptı!
Başbakan Yıldırım: Stratejik ortaklık, müttefiklik ruhuna aykırı (5)Başbakan Yıldırım: Stratejik ortaklık, müttefiklik ruhuna aykırı (5)
Yavru kediye tecavüz eden sapık tutuklandı! Emsal niteliğindeki karar Türk yargı tarihinde bir ilk!Yavru kediye tecavüz eden sapık tutuklandı! Emsal niteliğindeki karar Türk yargı tarihinde bir ilk!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Aleyna Tilki'nin göbeğinde dikkat çeken detay

Aleyna Tilki'nin göbeğinde dikkat çeken detay

Vatan Şaşmaz'ın mezarı boş kaldı

Vatan Şaşmaz'ın mezarı boş kaldı

Melih Gökçek'ten 24 Haziran seçimlerine az bir süre kala büyük tepki çeken tweet!

Melih Gökçek'ten 24 Haziran seçimlerine az bir süre kala büyük tepki çeken tweet!

Muharrem İnce'den Hatay'da flaş açıklamalar

Muharrem İnce'den Hatay'da flaş açıklamalar

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, mitingini yarıda kesti!

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, mitingini yarıda kesti!

George Soros'tan ABD ve AB'ye Erdoğan uyarısı: Varlığını her devlette hissettiriyor

George Soros'tan ABD ve AB'ye Erdoğan uyarısı: Varlığını her devlette hissettiriyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yavru kediye tecavüz eden sapık tutuklandı! Emsal niteliğindeki karar Türk yargı tarihinde bir ilk!

Yavru kediye tecavüz eden sapık tutuklandı! Emsal niteliğindeki karar Türk yargı tarihinde bir ilk!

Milli Piyango sorgulama: 19 Haziran Milli Piyango sonuçları sıralı tam listesi ile bilet sorgula!

Milli Piyango sorgulama: 19 Haziran Milli Piyango sonuçları sıralı tam listesi ile bilet sorgula!

Kahramanmaraş’ta petrol boru hattında patlama! Binlerce litre petrol metrelerce yükseğe fışkırdı!

Kahramanmaraş’ta petrol boru hattında patlama! Binlerce litre petrol metrelerce yükseğe fışkırdı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı yeni yönetim sisteminin detayları ortaya çıktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı yeni yönetim sisteminin detayları ortaya çıktı!

Erdoğan'ın Ömer Halisdemir çıkışına Muharrem İnce'den cevap gecikmedi!

Erdoğan'ın Ömer Halisdemir çıkışına Muharrem İnce'den cevap gecikmedi!

Sivas'ta arı paniği! Sabah uyandığında evini bu halde buldu!

Sivas'ta arı paniği! Sabah uyandığında evini bu halde buldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.