Kelebekler Vadisi'nde kaybolan 3 arkadaşı AKUT buldu

Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi'nde yürüyüş yaparken kaybolan 3 arkadaş, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibi tarafından bulundu.
İstanbul'dan tatil için Fethiye'nin Faralya Mahallesi'ndeki dünyaca ünlü Kelebekler Vadisi'ne gelen Yunus Emre Şahinoğlu (27), Mehmet Bilal Altan (26) ve Ubeyd Bayraktar (27), çevreyi gezmek için sarp kayalıkların bulunduğu patika yolda, dün saat 18.00 sıralarında yürüyüşe çıktı. Tekrar vadiye dönmek isteyen, ancak havanın kararmasıyla yönlerini kaybeden 3 arkadaş, saat 21.10'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Vadide bulunan patikanın sarp ve kayalık olmasından dolayı, bölgeye AKUT Fethiye ekibi sevk edildi. Vadiye ulaşan 7 kişilik ekip, yaklaşık 3 saatlik aramanın ardından 3 arkadaşı buldu. Tatilcilerinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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