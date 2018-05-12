Kelebekler Vadisi'nde mahsur kalan kişi kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi'nde mahsur kalan kişi, yaklaşık 2 saat süren operasyonla kurtarıldı.

Hatay'dan kamp yapmak için vadiye gelen Sinan Mandal (31), bir arkadaşıyla doğa yürüyüşüne çıktı.

Vadideki şelaleye ulaşmak için bir süre kayalıklara tırmanan Mandal ve arkadaşı, çıktıkları kayalıklarda mahsur kaldı.

Sinan Mandal'ın arkadaşı kendi imkanlarıyla yukarıya tırmanarak, arkadaşının kurtarılması için yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri sevk edildi.

Ekipler iple kurtarma istasyonu kurarak, Mandal'ı yaklaşık 2 saat süren operasyonla kurtardı.

Sinan Mandal, gazetecilere yaptığı açıklamada, çıkmak istedikleri yerin yakın göründüğünü ancak bir süre ilerledikten sonra mahsur kaldığını söyledi.

Mahsur kaldığı yerin kayalık ve uçurum olduğunu anlatan Mandal, "Yaklaşık 3 saat bekledim. Arkadaşımın yardım getirmesiyle kurtuldum. Herhangi bir yerimde yara yok. Kurtarma ekiplerine teşekkür ederim." dedi.