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Kelebekler Vadisi'ne yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 15:16 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi, 350 metrelik uçurumun başında manzara fotoğrafı çekmek isteyenlerin akınına uğruyor.

Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi, 350 metrelik uçurumun başında manzara fotoğrafı çekmek isteyenlerin akınına uğruyor.

Faralya Mahallesi sınırlarındaki, 350 metreye ulaşan sarp kayalıklarla çevrili Kelebekler Vadisi ilgi çekiyor. Özçekim yapan ya da manzarayı fotoğraflayanlar, sosyal medyadan paylaşımda bulununca, bölgeye de ilgi her geçen gün artıyor. Manzarayı görenler, benzer fotoğraf karelerini çekmek için sıraya giriyor. Kelebekler Vadisi manzarasında, uçuruma aldırmayan vatandaşlar, tehlikeye rağmen en güzel fotoğrafı çekmek için çaba harcıyor.

'GÖRÜLMESİ GEREKEN YER'

Bölgeye tatile gelenlerden Fikret Becanım, "Ankara'dan geliyorum. Fethiye'yi beğendik. Doğayla iç içe, insanları cana yakın. Her şeyiyle beğendik, güzeldi. İnsanların duyarlı olması gerekiyor. Fotoğraf çekeceğiz derken uzak mesafeden aşağı doğru eğiliyorlar. Her yerde var bu tehlike. Fethiye görülmesi gereken yerlerden biri, çok güzel. Yollar çok virajlı, bir de yollar dar olduğu için büyük araçlar geçerken çok zorlanıyor. Yollar biraz açılsa daha iyi olacağını düşünüyorum" dedi.

'SOSYAL MEDYADAN GÖRDÜM'

Kelebekler Vadisi'ne gelenlerden Gözde Akköy, "Kelebekler Vadisi çok güzel, herkesin buraya gelip görmesi lazım. Manzara muhteşem olduğu kadar aynı zamanda ürkütücü. Flütümle geldim buraya. Ben de sosyal medyadan duydum, geldim. Flütümle gittiğim yerlerde fotoğraf çekip, sosyal medyaya yüklüyorum" diye konuştu.

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