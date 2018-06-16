Kelkit Çayı aldığı canları kolay geri vermiyor

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Niksar İlçe Tarım Müdürlüğünde teknisyen olarak görev yapan Zeki Aksoy (48), 21 Aralık 2003'te Kelkit Çayı yakınlarında yalnız avlanırken vurduğu ördeği almak için girdiği ırmakta kayboldu. Samsun Deniz Polisi ile Aksoy'un akraba ve arkadaşlarının da katılımıyla ırmağın suyu kesilerek başlatılan aramalar sonucu Aksoy'un cesedi, Kelkit Irmağı'nın Hamidiye Köprüsü yakınlarında sudan çıkarıldı.

Yolcu otobüslerinin, minibüslerin, otomobillerin ve kamyonların devrilmesi sonucu azgın sularında birçok kişinin yaşamını yitirdiği çay, aldığı canların bazılarını hala vermedi.

Coğrafi özelliklerinin yanı sıra Kelkit Çayı'nın adı, Kelkit Vadisi'ndeki Reşadiye, Niksar, Erbaa, Suşehri ve Koyulhisar bölgelerindeki trafik kazaları ve boğulma olayları nedeniyle de sıkça duyuluyor.

Sivas ve Tokat'a bağlı ilçelerde özellikle tarımsal sulamada faydalanılan çayın suları, özellikle ilkbahardaki yağışlar ve üzerinde kurulu Kılıçkaya Barajı'nın kapaklarının açılmasıyla yükseliyor.

EKBER TÜRKOĞLU - Gümüşhane'nin Çimen Dağları'ndan doğan ve Yeşilırmak'a karışarak Karadeniz'e dökülen 320 kilometre uzunluğundaki Kelkit Çayı, geçtiği topraklara can verirken can da alıyor.

Bu kazanın ardından 2 Kasım 2007'de Erzincan'dan İstanbul'a giden Aziz Yeleser (77) yönetimindeki 34 VE 8814 plakalı otomobil, Reşadiye-Niksar karayolunun 10. kilometresinde Çakmak köyü yakınlarında Kelkit Çayı'na devrildi. Kazada suya düşen otomobilin sürücüsü Aziz Yeleser uzun süre mahsur kaldığı aracının kırılan camından çıkarak kurtuldu, otomobilde bulunan 5 çocuk annesi eşi Hatice Yeleser (65) ise yaşamını yitirdi.

Hasan Kılıç'ın (51) kullandığı 60 DK 250 plakalı otomobil, 3 Kasım 2007'de Niksar-Reşadiye karayolunun 14. kilometresinde Kelkit Çayı'na yuvarlandı. Kazada sürücü Hasan Kılıç ile Alptekin (24) ve İlknur Aydın Kılıç (24) yaralandı.

D-100 karayolunun Koyulhisar-Reşadiye bölümünde bulunan Tokat-Sivas sınırındaki Bahçeköy Altı Köprüsü'nden Kelkit Çayı'na devrilen ve bir bölümü sulara gömülen yolcu otobüsünün sürücüsü Hayrettin Yardak ve 28 yolcu yaralandı. Yaralanan yolcular, Sivas, Tokat, Suşehri ve Reşadiye'deki hastanelerde tedavi altına alındı. Otobüste annesi Elvan ve babası Serdar Yılmaz'ın yanında yolculuk yapan 6 yaşındaki Damla Yılmaz kayboldu, cesedine 9 gün sonra ulaşıldı.

- Reşadiye'de kaybolan çocuklar

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 29 Aralık 2015'te komşu çocukları 5 yaşındaki Dursun Kağan Taşcı ve 8 yaşındaki Bayram Erol oyun oynarken kayboldu, yürütülen arama ve Kelkit Çayı'nda günlerce süren çalışmalardan sonuç alınamadı.

Reşadiye ilçesinde 25 Nisan'da hafif ticari aracın Kelkit Çayı'na yuvarlanması sonucu kaybolan, aynı zamanda ilçedeki bir mahallenin muhtarı olan Ayhan Cebe'yi arama çalışmaları sırasında, 8 Mayıs Salı günü hidroelektrik santralinin çalışanı, kırmızı renkli bir ayakkabı ve çorap ile kemik parçası gördü. Yetkililerce Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına gönderilen kemik parçasının yapılan inceleme sonucunda Bayram Erol'a ait olduğu tespit edildi.