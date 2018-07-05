HABER

Kelkit Vadisi'nde yaşayanlara kene uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 11:15 | Son Güncelleme

OMÜ Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şinasi Umur: - "(KKKA hastalığı) Gerede ile Erzincan arasındaki Kelkit Vadisi'nde yaşayanlar risk altındadır. Özellikle hyelomma türü zehirli keneler bu bölgede sık görülmektedir" - "Kenenin sadece hayvanda olması gerekmiyor, doğada da olabiliyor. Kirpide, farede, kedide, kuşlarda, her türlü hayvanlarda oluyor. Canlıların sıcaklığını ve karbondioksit salgısını hisseder ve ona yaklaşır"

MEHMET KUMCAĞIZ - Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şinasi Umur, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına yol açan kenelere karşı uyarıda bulunarak, "Gerede ile Erzincan arasındaki Kelkit Vadisi'nde yaşayanlar risk altındadır. Özellikle hyelomma türü zehirli keneler bu bölgede sık görülmektedir." dedi.

Umur, AA muhabirine yapığı açıklamada, dünyada 900, Türkiye'de ise 32 kene türü bulunduğunu, bunların üçünün zehirli virüs taşıdığını söyledi.

Türkiye'de ilk kez 2002 yılında kenelerden bulaşan KKKA hastalığı görüldüğünü aktaran Umur, son yıllarda insanların bilinçlenmesinin hastalığın görülme sıklığını azalttığına işaret etti.

KKKA hastalığına neden olan zehirli kenelerin daha çok rakımı 600 metreden fazla kırsal alanlarda görüldüğünü belirten Umur, "Özellikle Kuzey Anadolu fay hattının bulunduğu güzergah, yani Gerede ile Erzincan arasındaki Kelkit Vadisi'nde yaşayanlar risk altındadır. Özellikle hyelomma türü zehirli keneler bu bölgede sık görülmektedir." diye konuştu.

Karadeniz'in sahil bandında zehirli kenelerin yaşayamayacağının altını çizen Umur, hastalığın yaygın olarak görüldüğü yerlerde yaşayanların açık alana giderken önlem alması gerektiğini bildirdi.

Prof. Dr. Umur, yaz sıcaklıkların yükselmesiyle kenelerin de aktif hale geçtiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kelkit Vadisi'nde yaşayanlar KKKA hastalığına karşı dikkatli olmalıdır. Bu hat üzerinde bulunan Tokat'ın Turhal ve Reşadiye ilçeleri ile Sivas'ın Koyulhisar ve Yıldızeli ilçeleri eteklerinde yaşayanlar, daha hassas olmalılar çünkü keneler coğrafi yapılara göre değişiyor. Bu bölgede yaşayanlar zehirli virüs taşıyor. Kenenin sadece hayvanda olması gerekmiyor, doğada da olabiliyor. Kirpide, farede, kedide, kuşlarda, her türlü hayvanda oluyor. Canlıların sıcaklığını ve karbondioksit salgısını hisseder ve ona yaklaşır. Kan damarlarını bol olduğu bölgelere yapışır."

Riskli bölgelerde açık renkli kıyafetler giyilmesinin kenelerin daha rahat görülmesini sağlayacağına işaret eden Umur, "Kene kovucu ilaçlar var. Bir hafta kadar sizi koruyor, keneler yaklaşamıyor ancak sadece ilaçlayarak bir yere varamayız. Bizim kendimizi korumamız, bilinçli olmamız önem taşıyor." uyarısını dile getirdi.

PARTNERBuse Narcı sıcaktan bunalınca...Buse Narcı sıcaktan bunalınca...
200 fabrikanın bulunduğu OSB'de itfaiye aracı yok200 fabrikanın bulunduğu OSB'de itfaiye aracı yok
'Kimyasal hadım her cinsel suçluya uygulanamaz''Kimyasal hadım her cinsel suçluya uygulanamaz'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kene KKKA Kuzey Anadolu Fay Hattı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Prof. Dr. Şinasi Umur

En Çok Okunan Haberler

TSK'nın tatbikatında teröristbaşı vuruldu, DNA örneği alındı! ABD'liler dikkatle izledi

TSK'nın tatbikatında teröristbaşı vuruldu, DNA örneği alındı! ABD'liler dikkatle izledi

Kazada hayatını kaybeden küçük çocuğun son sözleri yürek burktu

Kazada hayatını kaybeden küçük çocuğun son sözleri yürek burktu

Survivor Merve'den tesettürlü paylaşım

Survivor Merve'den tesettürlü paylaşım

Naz Mila'dan 'muzlu' paylaşım

Naz Mila'dan 'muzlu' paylaşım

Muharrem İnce: CHP 'denenmişi deneyelim derse' yokum!

Muharrem İnce: CHP 'denenmişi deneyelim derse' yokum!

Sakarya'daki KYK yurdunda 'şort' skandalı! Genç kız sosyal medyadan paylaştı

Sakarya'daki KYK yurdunda 'şort' skandalı! Genç kız sosyal medyadan paylaştı

İlginizi Çekebilir

TSK'nın tatbikatında teröristbaşı vuruldu, DNA örneği alındı! ABD'liler dikkatle izledi

TSK'nın tatbikatında teröristbaşı vuruldu, DNA örneği alındı! ABD'liler dikkatle izledi

TBMM'ye Lamborghini ile giden AK Parti'li Kenan Sofuoğlu'ndan aracına 'vergi ödemediği' iddialarına yanıt!

TBMM'ye Lamborghini ile giden AK Parti'li Kenan Sofuoğlu'ndan aracına 'vergi ödemediği' iddialarına yanıt!

Eren Erdem'den cezaevinden çok sert mesaj: İnsanlık suçu

Eren Erdem'den cezaevinden çok sert mesaj: İnsanlık suçu

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde alay komutanına FETÖ gözaltısı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde alay komutanına FETÖ gözaltısı

Arabada fuhuşun sonu kötü bitti

Arabada fuhuşun sonu kötü bitti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Müslüm Gündüz'den skandal sözler!

Müslüm Gündüz'den skandal sözler!

Afrin'de saldırı hazırlığı yapan teröristler yakalandı!

Afrin'de saldırı hazırlığı yapan teröristler yakalandı!

Kayıp çocuğun oy pusulası geldi, aile kahroldu

Kayıp çocuğun oy pusulası geldi, aile kahroldu

Negahan Alçı böyle veda etti

Negahan Alçı böyle veda etti

Mariam nedir? Mariam oyunu yasaklandı!

Mariam nedir? Mariam oyunu yasaklandı!

'Tecavüzcü' diye fotoğrafları paylaşıldı, yolda yürüyemez hale geldi

'Tecavüzcü' diye fotoğrafları paylaşıldı, yolda yürüyemez hale geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.