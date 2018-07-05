Kelkit Vadisi'nde yaşayanlara kene uyarısı

KKKA hastalığına neden olan zehirli kenelerin daha çok rakımı 600 metreden fazla kırsal alanlarda görüldüğünü belirten Umur, "Özellikle Kuzey Anadolu fay hattının bulunduğu güzergah, yani Gerede ile Erzincan arasındaki Kelkit Vadisi'nde yaşayanlar risk altındadır. Özellikle hyelomma türü zehirli keneler bu bölgede sık görülmektedir." diye konuştu.

Karadeniz'in sahil bandında zehirli kenelerin yaşayamayacağının altını çizen Umur, hastalığın yaygın olarak görüldüğü yerlerde yaşayanların açık alana giderken önlem alması gerektiğini bildirdi.

Prof. Dr. Umur, yaz sıcaklıkların yükselmesiyle kenelerin de aktif hale geçtiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kelkit Vadisi'nde yaşayanlar KKKA hastalığına karşı dikkatli olmalıdır. Bu hat üzerinde bulunan Tokat'ın Turhal ve Reşadiye ilçeleri ile Sivas'ın Koyulhisar ve Yıldızeli ilçeleri eteklerinde yaşayanlar, daha hassas olmalılar çünkü keneler coğrafi yapılara göre değişiyor. Bu bölgede yaşayanlar zehirli virüs taşıyor. Kenenin sadece hayvanda olması gerekmiyor, doğada da olabiliyor. Kirpide, farede, kedide, kuşlarda, her türlü hayvanda oluyor. Canlıların sıcaklığını ve karbondioksit salgısını hisseder ve ona yaklaşır. Kan damarlarını bol olduğu bölgelere yapışır."

Riskli bölgelerde açık renkli kıyafetler giyilmesinin kenelerin daha rahat görülmesini sağlayacağına işaret eden Umur, "Kene kovucu ilaçlar var. Bir hafta kadar sizi koruyor, keneler yaklaşamıyor ancak sadece ilaçlayarak bir yere varamayız. Bizim kendimizi korumamız, bilinçli olmamız önem taşıyor." uyarısını dile getirdi.

