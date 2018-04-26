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Kelkit'te 3.7'lik depremde kaymakam yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 18:05 | Son Güncelleme

GÜMÜŞHANE'nin Kelkit ilçesi merkezli 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kelkit'te 3.7'lik depremde kaymakam yaralandı

KELKİT(Giresun),(DHA)- GÜMÜŞHANE'nin Kelkit ilçesi merkezli 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlçe merkezi çevre ilçelerde de hissedilen depremde can ve mal kaybı yaşanmazken, yere düşerek başını çarpan Kelkit Kaymakamı Naif Yavuz, yaralandı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 04.41'de, Kelkit ilçesi Dayısı Köyü merkezli olarak 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, ilçe merkezi ve Köse ile Şiran ilçelerinde de hissedildi. Can ve mal kaybına yol açmadığı öğrenilen depremde Kelkit Kaymakamı Naif Yavuz, düşme sonucu başından yaralandı. Yavuz kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Kaymakam Yavuz, yapılan kontrollerinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili açıklamada bulunan Gümüşhane Valisi Okay Memiş, depremde can ve mal kaybının olmadığını belirterek, "Bize ulaşan bilgiler herhangi bir can ve mal kaybı olmadığına yönelik. Depremi vatandaşlarımız şiddetli şekilde hissetti, bende il merkezinde hissetim. Kelkit Kaymakamı Naif Yavuz Bey'in kaşında yaralanma var. Düşmüş ve kafasını çarpmış. Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde gerekli kontroller yapılıp, kaşına dikiş atıldıktan sonra taburcu edildi. Sağlık durumu iyi" dedi.

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