Keloğlan'a 'Kayu'lu maddi kumpas davası

Yargıtay’a taşınan olay, 2012 yılında TRT Çocuk’ta yayınlanan ‘Keloğlan ve Keloğlan Masalları’ karakteri ile FETÖ’nün kapatılan kanalı Yumurcak TV’de ekrana gelen ‘Kayu’ çizgi karakteri arasında yaşandı. 4 yıl boyunca reytinglerde ilk 100’e giren Keloğlan çizgi karakterini TRT’ye, Anameks adlı animasyon şirketi yapıyordu. Reytingleri düşük ancak lisanslı ürünlerinin satışı çok iyi olan Yumurcak TV’deki ‘Kayu’ çizgi kahramanı ise Kaynak Holding’e ait Çağlayan Basım Yayın Dağıtım A.Ş.’deydi. Şirket, Kayu’nun lisanslı ürünlerinin satışından 2 yılda 3 milyon 648 bin dolar kazandı ve TRT ile Keloğan’ı çizen animasyon şirketi 112 milyon TL zarara uğradı.

KELOĞLAN ÜRÜNLERİNİ DEPODA STOKLADILAR

Gazete Habertürk'ten Öznur Karslı'nın haberine göre; söz konusu şirket Kayu’dan milyon dolarlar kazanıyordu ancak Kayu reytinglerde beklentilerin altındaydı. Kayu’yu reytinglerde Keloğlan gibi ilk 100’e sokamayan Çağlayan Basım Yayın, TRT’ye para kazandıran Keloğlan’ın da lisanslı ürünlerini satmak istedi. Asıl amaç ise iddiaya göre reytinglerde sürekli ilk 100’e giren Keloğlan ürünlerini piyasadan silmek ve unutturmaktı.