Kemal Batmaz kimdir? 15 Temmuz Darbe girişiminin 2. ismi Kemal Batmaz kim?

Kemal Batmaz kimdir gibi sorular vatandaşlar tarafından oldukça merak edilmeye başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT 1, TRT Haber ve TRT World’de yayınlanan ‘Cumhurbaşkanı Özel Yayını’nda soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'nün hava kuvvetleri sorumlusu olan Adil Öksüz'le birlikte 15 Temmuz darbe girişimini Akıncı Üssü'nde yöneten Kemal Batmaz'la ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Bugün Batmaz’la ilgili bazı belgeler çıktı ortaya. Şimdi onlar hemen meydana dökülecek. Ben bugün bunu söylemiş olayım. Bu Kemal Batmaz’la ilgili belgeyle de bunlar ciddi manada da köşeye sıkışmış olacaklar." dedi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, 15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü'nde olduğu gerekçesiyle tutuklanan Kaynak Kağıt AŞ'nin eski Genel Müdürü Kemal Batmaz'ın, 11 Temmuz'da Adil Öksüz ile birlikte ABD'ye gittiğini, iki gün sonra yine Öksüz ile Türkiye'ye döndüğünü ve darbeyi yöneten isimler arasında olduğunu belirledi. FETÖ'nün en büyük finans kaynaklarından biri olan Kaynak Holding'te üst düzey yönetici olan Kemal Batmaz'ın Adil Öksüz ile birlikte Akıncılar Üssü'nde darbeyi yönettiği belirtiliyor.
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