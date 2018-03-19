Kemal Batmaz'ın kardeşine terör örgütü yöneticiliğinden iddianame

İddianamede, kardeşi Kemal Batmaz'ın üniversite yıllarında FETÖ'ye ait evlerde kaldığını belirten ve FETÖ'yle bir ilgisi olmadığını savunan Şakir Batmaz'ın, "Kardeşim Kemal'in eylemleri menfur eylemdir. Ailemiz için büyük bir trajediye sebep olmuştur. Yıllarca memleketinden babamızdan kalan manevi mirasla saygı görürken bugün ne yazık ki bir terör örgütü yetiştiren aile durumuna düştük. Kemal yaptığı eylemle ne benim kardeşim olabilir ne ailesinin bir mensubu olabilir." ifadelerine yer verildi.

Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Velihattin Eldemir tarafından hazırlanan ve Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, "Erciyes Üniversitesi (ERÜ) FETÖ imamı" olduğu iddia edilen Batmaz'ın 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Şüpheli Batmaz hakkındaki tanık ifadelerine yer verilen iddianamede, Batmaz'ın Kayseri ve çevresinde FETÖ'nün yayılmasında ve etkin olmasında önemli bir rol üstlendiği ve ERÜ imamı olduğu, ERÜ Teknopark imkanlarının Boydak ailesine ve FETÖ ile iltisaklı kişilere aktarılmasında doğrudan etkili olduğu öne sürüldü.

İddianamede yer alan tanık beyanlarında, Batmaz'ın çalıştığı ERÜ bünyesinde kurulan Kök Hücre Merkezi vasıtası ile FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i tedavi etmeye çalıştıkları, Gülen'in firari doktoru Tuncay Delibaş'ın da her ay düzenli olarak merkeze gelerek bazı FETÖ şüphelileri ile görüştüğü belirtildi.

ERÜ'de tarih profesörü olarak görev yaparken FETÖ adına faaliyetlerde bulunduğu kaydedilen Batmaz'ın, ERÜ'deki FETÖ yapılanmasında üst düzey sorumlu olduğu ifade edilerek, "Rektör adayının belirlenmesinden akademik kadro alınmasına kadar üniversitede söz sahibi olduğu, FETÖ'nün ABD imamı olan Faruk Taban ile irtibatlı olduğu, üniversitede Ermeniler ile ilgili iki sefer sempozyum düzenlediği, Ermeni patriğini evinde misafir ettiği, bu çalışmaları FETÖ'nün söz konusu dönemde 'Dinlerarası Diyalog ve Hoşgörü' açılımı çerçevesinde yerine getirdiği, bu kapsamda Ermenistan'a gittiği anlaşılmıştır." denildi.