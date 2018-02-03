Kemal Çam güven tazeledi

Alaplı Şoförler ve Otomobilciler Odası genel kurulu gerçekleşti.313 üyesinin 167 oyunu alan Kemal Çam yeniden Oda Başkanı seçildi.

Alaplı ilçesi Şoförler ve Otomobilciler Odası’nın olağan genel kurulu Alaplı Belediyesi Kültür Salonunda yapıldı. İki liste ile gidilen seçimlerde mevcut başkan Kemal Çam 167 oy alırken diğer aday Ramiz Karakaya ise 141 aldı. Alaplı Belediyesi Kültür Salona gelen üye ve konuklar polis tarafından tek tek aranarak içeri alınırken, Oy kullanma öncesinde davetlilere etli pilav, tatlı ve ayran ikram edildi. Divan Başkanlığına Zonguldak Birlik Başkanı Muharrem Coşkun getirildiği .

Genel Kurula Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, Zonguldak Esnaf Odaları Birliği Başkanı Muharrem Coşkun, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkan Vekilliği ve ayn zamanda Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan, Düzce Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Yavuz Yılmaz, Kütahya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İlyas Aslan,Kütahya Çiniciler ve Otomobilciler Oda Başkanı Sadık Erilbaylı,Alaplı Esnaf Oda Başkanı Muharrem Gelgeç,Kozlu Esnaf Oda Başkanı Şahin Kala,Alaplı Milli Eğitim Müdürü Çevat Çevik,Alaplı TSO Başkanı Recep Ocak,Ereğli özel Halk Otobusleri Başkanı Çetin Çimen meslek kuruluşları temsilcileri ile üyeler katıldı. Her iki adayın konuşmalarını tamamlaması ve Genel Kurulda Yönetim ve Denetim Kurulu faaliyetleri okunarak oylandı ve ibra edildi. Seçimlere mevcut Başkan Kemal Çam ve diğer grubunun temsilcisi Ramiz Karakaya katıldılar.

313 üye seçmeni oy kullandı.Yapılan tasnif sonucu mevcut başkan Kemal Çam 167 oy alırken Ramiz Karakaya 141 alırken, 5 oy geçersiz sayıldı.

Oylama sonuçlarının açıklanmasının ardından mevcut başkan Oda Başkanı Kemal Çam’ı arkadaşları kutlayarak tebrik etti. Ardından üyeler tarafından tebrik yağmuruna tutuldu. Çok mutlu olduğu gözlenen Kemal Çam, Genel kurul sonunda bir teşekkür konuşması yaptı, Başkan Çam, “Alaplı Şoförler ve Otomobilciler Odası olarak, hiç kimseyi ayırt etmeden birlik ve beraberlik içerisinde şoför esnaflarımıza hizmet edeceğiz. Burada üyelerimize şahsıma göstermiş oldukları güvenden dolayı teşekkür ediyorum. 24 saat gece gündüz demeden sizlerin hizmetinde olacağız, sizlerin sıkıntıları bizim sıkıntımız olacak, sorunların çözümü ve yeni hizmetler için çalışmaya devam edeceğiz. Herkese çok teşekkür ediyorum, yapılan seçimlerin şoförler esnafımıza Alaplı’mıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Öte yandan yapılan seçimlerin ardından yeni yönetim ve denetim kurulu şu isimlerden oluştu:

"Kemal Çam,Recep Uymaz,Celal Sarkın, Mehmet Güngör,Mustafa Açıkgöz,Rıdvan Yılmaz,Fikret Yüksel."