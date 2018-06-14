Kemal Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'nu ziayret etti

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL, (DHA) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nu tutuklu bulunduğu Maltepe Cezaevi'nde ziyaret etti. Ziyaret yaklaşık 1 saat sürdü. Ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu, açıklama yapmadan cezaevinden ayrıldı.
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