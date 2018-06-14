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KEMAL KILIÇDAROĞLU, ENİS BERBEROĞLU'NU ZİYARET ETTİ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 12:17 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ İstanbul DHA Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nu tutuklu bulunduğu Maltepe Cezaevi'nde ziyaret etti.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ İstanbul DHA
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nu tutuklu bulunduğu Maltepe Cezaevi'nde ziyaret etti. Ziyaret yaklaşık 1 saat sürdü. Ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu, açıklama yapmadan cezaevinden ayrıldı.

Görüntü dökümü:
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-Kılıçdaroğlu'nun aracının cezaevinden çıkışı
-Dışarıda bekleyen basın mensupları
-Genel ve detaylar

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