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Kemal Kılıçdaroğlu Halk Tv ile ilişkileri donduruyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 10:26 | Son Güncelleme

Halk Tv ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu arasında kriz çıktı. İddiaya göre; Kılıçdaroğlu Halk TV ile ilişkileri dondurma kararı aldı. Deniz Baykal’a yakınlığı ile bilinen Halk TV Genel Müdürü Şaban Sevinç, geçen seçimlerde CHP’den milletvekili adaylığı için başvurmuş, listelerde yer aldığı halde seçilememişti.

Kemal Kılıçdaroğlu Halk Tv ile ilişkileri donduruyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yönetiminin, kurucuları arasında Deniz Baykal’ın da bulunduğu Halk TV ile ilişkileri dondurma kararı aldığı ileri sürüldü. Bu kararın alınmasında, Halk TV’nin parti kongreleri ve seçim sürecinde izlediği yayın politikasının neden olduğu iddia ediliyor.

Aydınlık’tan Hikmet Çiçek’in ilgili haberine göre; kanalın denetiminin, parti yönetiminin elinde olmadığı, kanalın CHP yönetimine değil de daha çok Deniz Baykal’a yakın durduğu kaydediliyor. Halk TV’nin, İyi Parti ve HDP’ye ilişkin haberlerinin CHP yönetimi tarafından tepkiyle karşılandığı öne sürülüyor.

Deniz Baykal’a yakınlığı ile bilinen Halk TV Genel Müdürü Şaban Sevinç, geçen seçimlerde CHP’den milletvekili adaylığı için başvurmuş, listelerde yer aldığı halde seçilememişti. Sevinç, bu seçimler için de aday oldu, ancak bu kez listelere hiç alınmayışı dikkat çekti.

YENİ BİR KANAL ARAYIŞI

İddiaya göre; CHP yönetimi, Halk TV’ye karşı yeni bir kanal için harekete geçti. Şu anda internet üzerinden yayın yapan Güneşim TV’nin, ulusal çapta yayın yapan bir televizyon kanalına dönüştürülmesi planlanıyor. Bunun için CHP milletvekili Tuncay Özkan’ın elinde bulundurduğu ulusal çapta yayın frekansı hakkının, CHP tarafından satın alınacağı iddia ediliyor. Güneşim TV’nin Ankara merkezli olacağı ifade ediliyor.

CHP yönetiminin Halk TV’ye doğrudan bir parasal desteği bulunmuyor. Ancak CHP’li belediye başkanları ve işadamlarının özellikle CHP’li müteahhitlerin reklam vs. ile maddi katkıları, kanal için önemli bir gelir oluşturuyor.

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24 haziran seçimleri Kemal Kılıçdaroğlu CHP halk tv deniz baykal

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