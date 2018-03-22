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Kemal Kılıçdaroğlu ile Devlet Bahçeli yan yana

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 14:56 | Son Güncelleme

Ankara’da, tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren emekli büyükelçi ve MHP eski milletvekili Deniz Bölükbaşı için TBMM’de cenaze töreni düzenlendi.Cenaze namazına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yan yana saf tuttu ve iki lider bir süre aralarında sohbet etti.

  1. dönem Ankara Milletvekili Deniz Bölükbaşı için TBMM'de tören düzenlendi. Bölükbaşı için TBMM'de düzenlenen törene Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TBMM İdare Amiri Salim Uslu, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, MHP milletvekilleri, CHP İstanbul milletvekili Akif Hamzaçebi, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, Bölükbaşı'nın eşi Sema Bölükbaşı, kızları Hande, Zeynep ve yakınları katıldı.

TBMM Camii imamı Ahmet Yedekçi tarafından dua okundu. Bölükbaşı'nın cenazesi Kocatepe Camii'nde kılınacak cenaze namazından sonra Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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SOHBET ETTİLER

Emekli büyükelçi ve eski MHP milletvekili Deniz Bölükbaşı'nın cenazesi TBMM’de düzenlenen törenin ardından Kocatepe Camisi'ne getirildi. Cami avlusunda ailesi taziyeleri kabul etti.

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Acılı aile daha sonra Bölükbaşı’nın Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Cenaze namazına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yan yana saf tuttu ve iki lider bir süre aralarında sohbet etti.

Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazına Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, milletvekilleri ile çok sayıda bürokrat ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Bölükbaşı'nın cenazesi ambulansa taşındı. Bölükbaşı Cebeci Asri Mezarlığında toprağa verildi.

Kemal Kılıçdaroğlu ile Devlet Bahçeli yan yanaKemal Kılıçdaroğlu ile Devlet Bahçeli yan yana
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Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Deniz Bölükbaşı

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
KILIÇDAROĞLU DENGİYLE GÖRÜŞMELİ HER ÖNÜNE GELENLE DEĞİL .
Partiden attığın bölükbaşı nın cenazesine hangi yüzle gittin zurriyetsiz hesap sormazsam namerdim diyordu mertligini gördük FETO ürünü barzani dostu PAPA çocuğu hırsızlara TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan TÜRKLÜĞU boluculuk sayan arapmason karışımı tabirlere BASTON oldu
kılıçtaroğlu dik dur dik gözümden düşdün.
Puskevit neyi anlatiyim deniz bölükbaşı ni FETO kumpası ile kaset kumpaslari ile partiden attiginimi yoksa ergenekonun meydanlardaki savcısının bu davanın savcısıyım dediğini yoksa hesap sormazsam namerdim deyip yedek lastik olduğunu mu?
Allah rahmet eylesin. Sayın Bölükbaşı adam gibi adamdı. Bahçeli onu neden harcadı hiç anlamış değilim. Sadece cenazede değil günlük yaşamda da böyle olmalı iki lider..
bu ne perhiz bu ne lahana turşusu be...siz bizle alaymı ediyorsunuz.kemal efendi bir chp li olarak seni şiddetle kınıyorum.o kişiliksizle senin ne muhabbetin olabilir ya..gördüğün yerde sırtını dönüp gideceğine, şu yaptığına bak be..
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