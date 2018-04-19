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Kemal Kılıçdaroğlu kiminle ittifak yapacağını açıkladı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 21:23 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CNN TÜRK'teki Gece Görüşü programına konuştu. Kendi adaylığıyla ilgili kararı Parti Meclisinin vereceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "İYİ Partinin seçime girmesinin engellenmesini demokrasi açısından talihsizlik olarak görürüm." dedi. AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'in 'Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oy oranı yüzde 55,6 sözleri için ise CHP lideri, "En az yüzde 60 ile demokrasi kazanacak." iddiasında bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu kiminle ittifak yapacağını açıkladı!

Gece Görüşü'ne özel açıklamalar yapan Kemal Kılıçdaroğlu, Hande Fırat'ın sorularını yanıtladı.

İşte CHP liderinin açıklamaları:

"Bu seçim Türkiye’yi yönetemiyorum seçimi, onun itirafı. Seçime gitme nedenleri biz artık Türkiye’yi yönetemiyoruz bütün bu imkanlara rağmen Türkiye’yi yönetemiyoruz, ekonomiyi yönetemiyoruz, eğitimi yönetemiyoruz, dış politikayı yönetemiyoruz demeleri. Demokraside ciddi sorunlar var ve geldik biz tıkandık. Dolayısıyla milletin yakasından düşmek istiyoruz diyorlar, halka gidiyorlar. Türkçesi budur. Ülke demokrasi istiyor, adalet istiyor, vatandaşlarımız iş istiyor, aş istiyor. Ekonomik problemlerinin çözüldüğü bir Türkiye istiyor. Çiftçi ürünün karşılığını almak istiyor. Çalışanlar ücretlerinin enflasyon karşısında ezilmemesini istiyor. İş dünyası daha demokratik ve özgür bir ülkede üretmek istiyor, ihracat yapmak istiyor.

Haziran ayı gündünüz en uzun olduğu ay. Bu haliyle yılın en aydınlık ayı. Yazın başlangıcı. Haziran ayı kiraz mevsimi, doğanın canlandığı bir mevsim. Haziran Türkiye’ye kendi aydınlığı ile gelecek. Haziran ayı aynı zamanda geçen seneki Adalet Yürüyüşümüzün başladığı ay. Biz geçen seneki Adalet Yürüyüşümüzle Maltepe’de de ifade ettiğim gibi duvarın dibine gelmiştik. Şimdi bu haziranda o duvarı yıkacağız. Demokrasiye, özgürlüğe herkesin işi, aşı olması gerektiğine inanıyoruz. Sağcısı, solcusu sosyal demokratı, ülkücüsüyle, muhafazakarıyla birlikte tıpkı yaklaşık yüz yıl önceki kuvayi milliye hareketinin Anadolu’da yarattığı birlik beraberlik duygusuyla bu duvarı yıkacağız. Herkes inansın başaracağız."

-En çok merak edilen sizin ne yapacağınız. Aday mısınız?

Bizim adaylığımızı daha doğrusu partinin adayını Parti Meclisi belirler. Parti Meclisinden yetki almak lazım, konuşmak lazım Parti Meclisi ile. Önümüzdeki günlerde süratle zaten Parti Meclisini önümüzdeki hafta toplayacağız, düşüncelerimizi bir şekliyle kamuoyu ile paylaşacağız. Şu anda tarih belli değil ama Pazartesi biliyorsunuz 23 Nisan var, Salı günü grup var. Çarşamba, Perşembe günlerinden birisi olabilir. Parti Meclisini toplayabiliriz.

-Milletvekili belirleme sürecinde ön seçim olacak mı?

Onu da oturup Parti Meclisinde konuşacağız. YSK bir takvim açıklayacak herhalde. Ön seçim için de belli bir gün verecek. Parti Meclisinin tavrına tutumuna bağlı. Tabi bizim tüzüğümüze göre eğer ittifak olacaksa siyasal partiler arasında ön seçim yapmayabiliriz ama ittifak olmayacak ise ön seçim yapmak zorundayız.

-İttifak görüşmeleri için nasıl bir takvimlendirme yaptınız?

Pazartesi günü Temel bey (Saadet Partisi) ile görüşüceğiz zaten. Diğer siyasi partiler ile de görüşeceğiz. CHP olarak hedefimiz şu: Kim demokrasiyi istiyorsa, kim demokrasiden yana tavır alıyorsa, kim tek adam rejimine karşı ise ortak hareket edeceğiz yani bu kadar basit. Siyasal partiler kendi kimlikleriyle ama hep beraber ayrı ayrı demokrasiyi savunacağız.

-İyi Parti’nin durumu?

İYİ Partinin seçime girmesinin engellenmesini demokrasi açısından talihsizlik olarak görürüm. Bugünkü aşamada bilmiyorum girip giremeyeceğini. YSK bir karar verdi mi vermedi mi ama İYİ Parti çalışan, kongrelerini yapan, kurultayını yapan ve seçimi girmeye de hazır olan bir siyasi parti.

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
senin kiminle ittifak yapacagin apacik ortada chp kostumlu hdpli hayinler toplulugu
CHP VE KILICDAROĞLUNDAN HİÇBİR CACIK OLMAZ
ne yapıp edip Iyi partiyi sokmayacaklar seçime göreceksiniz herkes herşeyin farkında ama kimsenin elinden birşey gelmiyor erken seçim bu yuzdendi zaten Allah sonumuzu hayır etsin :(
boş konuşmalar aday olacak yürek yok kk da olursa koltuk gider bunu biliyor
bi kaç hafta önce hodri meydan dedin? erken seçim diye tutturdun ağzından düşürmedin? ne oldu verdiler istediğini? 8 seçim kaybettin şimdi de kaybediceksin.sonra hile var hurda var diyip sokağa çağırcaksın milleti. oturma eylemi diye taksime girmeye çalıştığınız gibi.seçimle gelemeyince kaosa başvurursun.adam değilsin
adamsan aday ol boyunun ölçüsünü al
Diktatörler korkak olur çünkü ihanetinin hırsızlığının hesabını veremezler ne yaparsa yapsınlar AKŞENER Gelecek kaos terör kutuplaşma ıhanet hırsızlık rüşvet yalan talan BOP taşeronluğu TÜRKLÜK düşmanlığı PAPA dostluğu son bulacak..Türk milleti huzura kavuşacak...
maalesef istemesemde sevmesemde hic oy vermesemde padisah ve onun don lastigi yuzunden chp tek care oldu.
Diktatörler korkak olur çünkü ihanetinin hırsızlığının hesabını veremezler ne yaparsa yapsınlar AKŞENER Gelecek kaos terör kutuplaşma ıhanet hırsızlık rüşvet yalan talan BOP taşeronluğu TÜRKLÜK düşmanlığı PAPA dostluğu son bulacak...Türk milleti huzura kavuşacak...
16 senedir tek başına meclis çoğunluğu ve MHP stepnesile yönetipte "Devletin bakası "deyip vahim bir durumda erken seçime gitmek halkın bunları değiştirip bir daha gelmemek üzre tarihe gömüp milli bayram ilan edilecek.Her yıl dönümünde Yunan ve İngiliz pislikleri temilendi diyeceğiz.Birisi Atatürk e karşı keşke Yunan kazansaydı diyen zatı ziyaret eden ,PKK nın sivil ve askeri örgütleriyla Oslo,İmralı,Kandil arası posta yollayan,"Kandil den haber gelmedi mi?" diyen,Habur a savcıları gönderen,Hendek kazanlara izin veren,Devletin Kozmik odasına giren,FETÖ yü basleyen ve una Uşaklık eden Bahçeli
Türkleri Müslümanları,hatta Hıristiyanları ve musevileride 500 yıl 25 milyon km2 de osmanlı tek adamla yönetti ne oldu biryerlerinimi tırmaladı. Üstelik dünya tarihinde orta doğuda 400 yıl savaşmı oldu anarşimi çıktı 3 din bir arada barış içinde yaşadı ne zaman siz emperyalistler Demokrasi dediniz kürt Türk dediniz meshep dediniz barış dediniz sadece anadolu topraklarında 750 bin km2 de ne terör bitti nede orta doğuda savaş.Tarih böyle yazıyor Kemal bey....Yalan diyen bay Kemal utansın yalan diyen tarih utansın...
Türk milleti adaletsizliğe hukuksuzluga hırsızlığa iftiralara yalana talana milyonlarca genciyle yaşlısıyla dur demek için cumhurbaşkanlığı seçimde AKŞENER parti seçiminde bulundugu ilde güçlü bulunanı destekleme kararı almistir.. TÜRK milleti 25 haziranda ikinci kez ergenekondan cikacaktir....
İyi hoş adamsında etrafında çok lüzumsuz adam var. Ekibini değiştir. Daha kariyerli ve oturaklı adamlarla çok oy alırsın sayın kılıçdaroğlu
YÜZDE 60 8 TANE SEÇİM KAYBETTİM 9 CUSU YOLDA...
Umarım hdp le birleşmessiniz yoksa akp çanagına su taşımış olursunuz ve sizinde sonunuz olur
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