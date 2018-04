Kılıçdaroğlu'ndan sınır ziyaretindeki sanatçılara sert sözler

Hakkı, hukuku ve adaleti bu ülkeye kadınlar getirecek. Kadın-erkek eşitliğini savunanlar yine sizler olacaksınız. Hayatın her alanında kadınlar mücadele edecek.

Tek adam rejimini yıkacağız. Dikta yönetimini ve diktatörü oradan alacağız, alaşağı yapacağız. En büyük korkuları kadınlar. O nedenle diyorlar ki kadınlar evde otursun. Kadınlar yeri geldiğinde evinde oturacak yeri geldiğinde hakkını aramak için caddeye de sokağa da inecek. Kadınlara güveniyorum. Bu ülkenin kadınları demokrasi istiyor. Bu ülkenin kadınları eşitlik, daha fazla söz hakkı istiyor. Her kadın bir Kuvayı Milliyecidir. Siz birer Kuvayı Milliyecisiniz. Bu ülkenin kadınları özgürlük istiyor, rahat bir hayat istiyor. Bu ülkenin kadınları fesli Kadirleri istemiyor, deli Kadirleri istemiyor, keşke Yunanlar galip gelseydi diyor fesli Kadir. Ve onu ziyarete gidenler. Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal edip fesli Kadir'in önünde diz çökenler... Keşke Yunanlar galip gelseydi diyen adama gideceksin, önünde el pençe duracaksın, sen vatan hainisin. Eğer kadın, hakkı, hukuku ve adaleti istiyorsa bu topraklara hak, hukuk ve adalet gelecektir.

Sen badem sütüyle besleniyorsun, biz kuru ekmekle besleniyoruz.

Her zaman her yerde her ortamda, CHP Filistin halkının yanında olmuştur. 23-24 yaşlarında evlatlarımız Filistin Kurtuluş Örgütü'ne katılmış ve savaşmıştır. Onları rahmetle anıyoruz. Eylem yaptılar, hak arıyorlar. Kendi topraklarını istiyorlar. Ama İsrail askerleri acımasızca gerçek kurşunlarla taradı. 18 Filistinli kardeşimiz hayatını kaybetti. Erdoğan konuşuyor. Sen Mavi Marmara'da Türkiye'nin itibarını 20 milyon dolara satmadın mı? Sen kalktın, İsrail terör devletidir dedin sonra gittin, İsrail'in önünde diz çökmedin mi? 9 kişinin kanı yerdedir. 9 kişi Mavi Marmara'da hayatını kaybetti. Onların hakkını savunan tek bir lider, tek bir parti vardır. Kılıçdaroğlu ve CHP. İsrail'e haber gönderiyorlar, biz biraz bağırıp çağıracağız ama idare edin. Biz bunu bilmeyiz. Biz mazlumun yanındayız.

Mavi Marmara'dan sonra ne diyordu? 3 şartım var diyordu. İsrail özür dilemeli, dilemedi. Ama sen İsrail'den tek sayfalık özür mektubu bile alamadın. Ben tazminat ödemem dedi. Hesabı açtılar, 20 milyon dolar para oraya bağış olarak yatırıldı. Gazze ablukası kalkmadan asla barış olmaz diyorlardı. Kalktı mı? Bir adamın ağzında yalan yuva yapmışsa o adamın bu memlekete faydası yoktur.