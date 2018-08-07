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Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Adalet Yürüyüşü yapılacak iddiası!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 12:00 | Son Güncelleme

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 24 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sonrası olağanüstü kurultay tartışmaları yaşanan CHP'de muhaliflerin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı 'Adalet Yürüyüşü' düzenlemeyi tartıştığını ileri sürdü.

Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Adalet Yürüyüşü yapılacak iddiası!

Abdulkadir Selvi, "CHP'de bundan sonra ne olacak?" başlığıyla yayımlanan yazısında CHP'de yaşanan tartışmaları değerlendirdi. Kurultay için imza veren bazı delegelerin, süreci mahkemeye taşıyacağını iddia eden Selvi, "Muhalifler ayrıca olağanüstü kurultay için yeniden imza toplama ve 250 delegenin imzasının yeterli olduğu tüzük kurultayını toplama gibi seçenekler üzerinde duruyorlar" dedi.

"ADALET YÜRÜYÜŞÜ PLANLANIYOR"

"Kılıçdaroğlu'nun, iktidara karşı gerçekleştirdiği ‘Adalet Yürüyüşü' büyük ses getirmişti" ifadesini kullanan Selvi, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu kez muhalifler Kılıçdaroğlu'na karşı ‘Adalet Yürüyüşü' yapmayı tartışıyorlar. Bu tür eylemlerin iyi planlanması gerekiyor. Genel Merkez'in önünde büyük bir gövde gösterisinden söz ediliyordu. Ama toplana toplana 15 kişi toplandı. Dağ fare doğurdu."

"KILIÇDAROĞLU KAZANDI"

Selvi, CHP'de çok güçlü bir değişim talebinin söz konusu olduğu görüşünü dile getirdi. Parti içinde "9 seçim kaybeden, 10'uncu seçimi de kaybeder" dendiğini ileri süren Selvi, "Buna rağmen olağanüstü kurultayın toplanmaması Kılıçdaroğlu'nun başarısı olarak görülebilir mi? Türk siyasetinde genel başkanlar istemediği müddetçe olağanüstü kurultayın toplanması mümkün değil. O açıdan bakılırsa Kılıçdaroğlu kazandı. Ama bu olsa olsa bir Pirus zaferidir" diye yazdı. (Yazının tamamını okumak için tıklayınız)

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