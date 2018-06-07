Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Man Adası' şoku! İşte Erdoğan'a ödeyeceği para

İstanbul Anadolu 5. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına davacılar Recep Tayyip Erdoğan ve yakınları adına avukat Ferah Yıldız ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik katıldı. Avukat Celal Çelik reddi hakim talepli dilekçesini tekrarladığını söyledi. Mahkeme heyeti reddi hakim talebinin geri çevrilmesine karar verdi.
Kararını açıklayan Anadolu 5. Asliye Hukuk Mahkemesi heyeti, davalının davacılar hakkında iddialarının tamamen gerçek dışı olduğunu, yurt dışına herhangi bir para gönderilmediğinin sabit olduğunun anlaşıldığını belirtti. Açılan haksız fiile dayalı davanın kısmen kabulüne karar veren mahkeme, 110 bin lira manevi tazminatın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve 15 bin lira manevi tazminatın Ahmet Burak Erdoğan'a verilmesine karar verdi. Mahkeme 17 bin lira manevi tazminatın Ziya İlgen'e, 25 bin lira manevi tazminatın Mustafa Erdoğan'a, 20 bin lira manevi tazminatın Osman Ketenci'ye ve 10 bin lira manevi tazminatın da Mustafa Gündoğan'a 28 Kasım 2017 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı Kılıçdaroğlu'ndan alınarak taraflara ödenmesine karar verdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Kasım 2017 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı partisinin grup toplantısında bazı belgeler göstererek bazı iddialarda bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesi ve yakın çevresinin Man Adaları'nda kurulu bir şirkete yapılan para transferine ilişkin belgeler üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kılıçdaroğlu'nun para transferini gerçekleştirdiğini iddia ettiği Ahmet Burak Erdoğan, Mustafa Erdoğan, Ziya İlgen, Osman Ketenci ve Mustafa Gündoğan, avukatları aracılığı ile İstanbul Anadolu 5. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı. Dava dilekçesinde, iddiaların, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocukları, kardeşi ve yakınlarını hedef alan küçük düşürücü, aşağılayıcı ve gerçek dışı olduğu belirtilerek, davalı Kılıçdaroğlu'ndan 1.5 milyon TL manevi tazminat talebinde bulunuldu.
Man Adası, İrlanda Denizi’nde, Britanya Adaları’nın coğrafi merkezinde bulunuyor.
Ada, ilk kez 8. yüzyılda Viking yerleşkesi olarak kullanılmaya başlandı. 1079’da Godred Crovan tarafından Mann ve Adalar adlı Nors krallığı kuruldu. 1266’da Norveç Kralı IV. Magnus tarafından Perth Antlaşması uyarınca İskoçya’ya bırakıldı. 14. yüzyılda İngiliz egemenliğine girdi ve 1765’de Birleşik Krallık’a bağlandı.
Resmi olarak Birleşik Krallık’a dahil olmayan ada, özel bir statüyle kraliyete bağımlı. 80 bin nüfusu olan Man Adası, iç işlerinde bağımsız, dışişlerinde Birleşik Krallık’a bağlı. Birleşik Krallık Kraliçesi II. Elizabeth aynı zamanda Man Adası’nın devlet başkanı. Kraliçenin adada kullanılan unvanı ‘Man’ın Efendisi’dir. Bu unvan her iki cinsiyet için de kullanılabiliyor. Bununla birlikte Birleşik Krallık ve Hindistan Kraliçesi Victoria, “Man’ın Hanımefendisi” unvanını kullanmayı yeğledi.
Adanın resmi olarak yönetimi devlet başkanı olan Kraliçenin vekili konumundaki bir valiye bağlı, fakat son zamanlarda bu merci, adanın yürütme organı olmaktan çıkmış ve daha çok seremoniler ile ilişkili devlet başkanı rolünü almış durumda.
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