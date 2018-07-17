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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan büyük gaf! 'Kimse unutmasın' dedi, Atatürk'ün sözlerini unuttu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 17:49 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin bugünkü TBMM Grup Toplantısında yaptığı konuşmada büyük bir gafa imza attı. Kemal Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse Mustafa Kemal’in şu sözünü unutmasın’ dedi ve Atatürk'ün "Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır" sözlerini kendisi unuttu. Kılıçdaroğlu'nun o anları sosyal medyada da eleştirilerin hedefi oldu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'deki CHP Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında büyük bir gafa imza attı.

Kılıçdaroğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün, Milli Mücadele Dönemi'nde söylediği "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır" sözlerini hatırlayamadı.

"HİÇ KİMSE UNUTMASIN" DEDİ, KENDİSİ UNUTTU

"Hiç kimse Mustafa Kemal’in şu sözünü unutmasın’ diyen Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün sözlerini söylerken unuttu ve özür dileyerek önündeki kağıdı alarak oradan tekrar etmek zorunda kaldı.

Kılıçdaroğlu'nun o anları sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük eleştiri aldı.

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CHP Kemal Kılıçdaroğlu TBMM Atatürk Mustafa Kemal Kılıçdaroğlu gaf

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Okuyucu Yorumları 34 yorum
sizin Atatürk sevginiz de sahte sizin için oy isteme ve sömürü aracı rahmetli kalksa gelse önce sizi yok eder. işe yaramazlar ordusu
CHP bu adamla iktidar olacağınımı sanıyor hala !!! Evet sayın kılıçdaroğlu unutma Hattı müdafa yoktur CHP yi müdafa vardır sana ve pkk lılara karşı !!!
Bunlar sözde Atatürk çü..öyle olmasa pkk nin siyasi sözcüsü Demirtaş ile kanka olur mu?son zamanlarda iyice şaşırdı..koltuk gidiyor sıkıntılı..beceremedi bu işi..
Kimse unutmasın' dedi, Atatürk'ün sözlerini unuttu!
eveldir sosyal medya yıkıldı .ah bu chp den olmaycak
Birde bunu basimizda ve Birlesmis Milletlerde diger dünya devlet liderlerinin karsisinda konusurken düsünün kisa bir süreligine:)tövbe bismillah kendini unutur:))
Yaw bu ülke 2 lafı bir araya getiremeyenlerin eline geçse Allah korusun...
Herkes erdoğanı eleştiriyor da bu tip 9 seçim kaybetti halen o koltukta erdoğan adam bari kazanıyor. Hakkını veriyor.
bu adamı chpnin başına bela eden o delegelerden de hesap sormalı chp seçmeni.
Dürüst insanın bu ülkede yeri yok Kemal bey bu ülkeye fazla kim pkk ya destek veriyorsa şerefsizdir kim fetoyla düşüp kalktıysa serefsizdir Kemal bey hırsız değil sahtekar değil Kemal bey bu ülkeye fazla çünkü hırsız değil.
bu atatürk ile ilgili hiç burseyi bildigine inanmiyorum
mynet solculuk yapıpda ak partililierin yazıılarını yayınlamıyorsunu bak dava acacagım sana
NAYIR....NOLAMAZ...BIRAKMA BİZİ KEMAAAL....SANA İHTİCIMIZ VAAAAR....GTMEEEEEEE..
sn busun iste beceriksiz bilgisiz
hiç kimse unutmasın ama sen unutabilirsin ke mal :)
koçum benim vah vahhh
Türkiyede %22 oranında zeka oranı yüksek insan buna oy verdi. %11 de pkk ya oy veren vardı. Bu ülke nasıl gelişecek bu insanların oy verdiği ülkede.
BIRAK ARTIK YAPIŞTIN KOLTUĞA. İNCEYE DEVRET BAYRAĞI ...
Şimdi diyorlar ki CHP neden başarısız CHP neden iktidar olamıyor ya da iktidar partisinin oy oranlarına yaklaşamıyor sizin Parti'nin başındaki Parti başkanınızın kapasitesi bu kadar İşte CHP zihniyeti artık Bunu görün yapabileceği en iyi şey milleti güldürmektir bırak başbakanı olmayı kendi partisine hüküm veremeyen kendi partisindeki insanların sözünü geçiremeyen birinden nasıl Başbakan olmasını beklersiniz
Bu adamdan ne olur ya hala bundan medet bekleyenler var bunun kendine faydası yok partiye hiç yok memlekete zaten hiç yok
bu herife 8 seçimdir oy veren zavallılara acıyorum.
sözde atatürkçü iki kelimeyi bile söyleyemeyen zatı şahane vah muhalefetime vah düşünün bu zatı şahane ülke yönetsin
AKLI MÜDAFAA YOKTUR..HALA SENİN AKLINLA CHP NİN PEŞİNDEN KOŞANLARIN AKLINA..MÜDAFAA EDEYİM EMİ.. O MAKAMIN SANA BEŞ NUMARA BÜYÜK OLDUĞUNU HALA GÖREMEYENLERE YAZIK..
ak parti aklını aldı bunun
bu ülkede chplisi bile alevi düşmanı insan doğduğu günü bile unutuyor bazen hata yaptı ya hemen hain ilan edin ama chp den bu kadar dışladığınız aleviler birgün akpyi desteklerse o zaman barajı geçecekmisiniz onu düşünün söylenen ayıp olmaktanda öteye geçmeye başladı.. anlayın kardeşim kim gelirse gelsin rte alacak yapacak birşey yok..
hattı müdafa yoktur ,?????????????????????????????????? unuttu
ulan gerçekten keMAL mış
Bayıldım,çok iyi adammış canımmmmm...
Ha Nasrettin Hoca Ha Kemal Kılıçdaroğlu ayni :)
bay kemal gidicisin
HASTASIYIZ DEDEEEEEE
Su malı alın ya . Sayın Ince su malı surdan alın.
ısmarlama lider olunca böyle
ya bu adama gercekten cok gülüyorum CHP liler bu adamda ne buluyorlar gercekten anlayamıyorum koskoca CHP de baska adam kalmamis cok yazık
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